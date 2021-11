Latin Grammy 2021: La música latina vive noche dorada

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, fue testigo el jueves de la fiesta más importante de la música latina, pues se desarrolló la edición número 22 de la entrega anual del Latin Grammy, la cual fue conducida por Carlos Rivera, Ana Brenda Contreras y Roselyn Sánchez, con un opening a cargo de Gloria Estefan, quien fue acompañada por Farina, Giulia Be, Pedro Capó, Diego Torres, Anitta y Carlinhos Brown.

La velada tuvo momentos importantes durante su desarrollo, como el reconocimiento a la “Persona del Año” para Rubén Blades, quien ofreció el número musical “Paula C”. “Este honor que recibo es a nombre de Panamá, el éxito nunca es de una sola persona (por ejemplo) la banda y el equipo que me ayudan”, dijo.

Previamente, Residente, le brindó unas palabras a propósito del gran legado que el panameño tiene en la música. “Nadie en la música tiene tu obra literaria. Creaste ‘Hispania’ donde hay gente real que se desangra, sin súper poderes mágicos, aunque la historia de ‘Superman’ venda más que la de ‘Ramiro’. Eres mi mentor, mi padre y mi amigo, eres un maestro para mí, gracias Rubén”, le externó.

Otra gran hazaña fue la aparición de Christina Aguilera durante la gala, la estrella americana está de regreso en el mercado latino, además interpretó su nuevo tema “Somos nada”, en exclusiva para la premiación. “Estoy muy agradecida y honrada, me vuela la cabeza el increíble talento con el que he compartido, pues he pasado todo el mes en Miami con músicos y cantantes”, expresó “Xtina” previamente a su paso por la alfombra roja. También cantó su reciente éxito “Pa’ mis muchachas” con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso.

También se vivieron más momentos musicales importantes, por ejemplo “Ya superamé” con Grupo Firme; Camilo cantando “Vida de rico” y “KESI”; Myke Towers interpretando “Pin pin” y después con Jhay Wheeler poniéndole sabor a “La curiosidad”; Carlos Rivera, Nella y Paula Arenas homenajearon a Armando Manzanero, y C Tangana interpretó “Ingobernable”.

Ozuna, cantó “Del mar” y después con Antony Santos, “Señor juez”; Mon Laferte, felizmente embarazada, cantó con La Arrolladora Banda El Limón “Se me va a quemar el corazón” y con Gloria Trevi a ritmo de mariachi, “La mujer”. Juanes con Rubén Albarrán y Meme Del Real de Café Tacvba homenajearon a Juan Gabriel presentando “No tengo dinero”; también hubo un momento para recordar a Marília Mendonça, quien falleció recientemente en un accidente aéreo.

Juan Luis Guerra y los 4:40 presentaron su tema “El farolito”; Calibre 50 y la Banda El Recodo tocaron el éxito “A la antigüita”; Danna Paola cantó “Calla tú” dedicado a las mujeres con la leyenda “Ni una más”; Los Dos Carnales presentaron “El envidioso” y Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona y El Funki, cantaron “Patria y vida”, tema dedicado a los presos políticos en Cuba, de hecho la canción se llevó el Latin Grammy a la Mejor Canción del Año. Maná y Alejandro Fernández interpretaron “Mariposa traicionera” y el encargado de cerrar con broche de oro la velada fue Bad Bunny con “Maldita pobreza”.

Lista televisada de ganadores al Latin Grammy 2021

Esta noche desde Las Vegas, Estados Unidos se desarrolló la edición número 22 de los Latin Grammy, a continuación la lista televisada de los ganadores.

Álbum del año: “Salswing!” de Rubén Blades.

“Salswing!” de Rubén Blades. Canción del año: “Patria y vida” de Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona y El Funki.

“Patria y vida” de Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona y El Funki. Grabación del año: “Talvez” de Caetano Veloso y Tom Veloso.

“Talvez” de Caetano Veloso y Tom Veloso. Mejor álbum vocal pop tradicional: “Privé” de Juan Luis Guerra.

“Privé” de Juan Luis Guerra. Mejor álbum de música norteña: “Al estilo rancherón” de Los dos Carnales y “Volando alto” de Palomo.

“Al estilo rancherón” de Los dos Carnales y “Volando alto” de Palomo. Mejor álbum vocal pop: “Mis manos” de Camilo.

“Mis manos” de Camilo. Mejor álbum de música urbana: “El último tour del mundo” de Bad Bunny.

“El último tour del mundo” de Bad Bunny. Mejor interpretación de reggaetón: “Bichota” de Karol G.

“Bichota” de Karol G. Mejor nuevo artista: Juliana Velásquez.

