Latin Grammy 2020: Carlos Rivera cancela su participación

Carlos Rivera canceló su participación como anfitrión de los Latin Grammy un día antes de la ceremonia debido a un caso de coronavirus entre los miembros de su equipo.

"Desafortunadamente ayer dio positivo a COVID una persona muy, muy cercana de mi equipo", dijo el cantautor mexicano el miércoles en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Como saben hemos tratado de ser lo más responsables posibles. Desde que comenzó esta pandemia fui el primer artista en México que canceló un concierto por cuidar a toda la gente. En esta ocasión, a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie", agregó.

Rivera iba a presentar la gala junto con Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio. También tenía un número musical con Nata Jiménez en homenaje a Julio Iglesias.

"Me da mucha tristeza no poder estar, pero por supuesto lo más importante en este momento es cuidarnos", expresó. "No solamente cuidarnos a nosotros sino también cuidar a los demás".

Se despidió deseando mucha salud al público que estará viendo los Latin Grammy y deseándole mucha suerte al salsero Víctor Manuelle, quien lo reemplazará como presentador.

jb