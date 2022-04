Este jueves a través de Telemundo Internacional se transmitió desde Las Vegas, la edición 2022 de los Latin American Music Awards bajo la conducción de Jacqueline Bracamontes, Rafael Amaya y Cristián de la Fuente, donde fueron homenajeados Lupita D'Alessio y Christian Nodal por sus trayectorias en la música.

Además, la velada tuvo un significado especial, pues el lema de esta edición fue hacer un llamado a la paz. De hecho, el opening de la velada corrió a cargo de Black Eyed Peas y un grupo de artistas como Ozuna, Chiquis y la ucraniana NK, entre otros, quienes interpretaron “Where is the love?”.

En su oportunidad de conversar con la audiencia, la ucraniana NK, pidió que no dejaran que la guerra se vuelva algo habitual en Ucrania, pidió que no se olviden de su país y hablen bien de él lo más que se pueda.

Cuando Nodal recibió el “Premio Evolución Extraordinaria”, agradeció a sus fans, familia y amigos. “¡Arriba México! Quiero agradecer a todas estas personas por estos cinco años de carrera profesional que se han ido tan rápido. Gracias a mis fans, son mi motivación, a mi familia y mi equipo de trabajo... Mucho amor, mucha paz para Ucrania, los amo, muchas gracias”.

El cantante también estrenó hoy su sencillo “Aguardiente” y durante la velada, con Gera MX interpretó el éxito “Botella tras botella”, además previamente en solitario cantó otros hits como “Probablemente”, “Adiós amor”, “De los besos que te di” y “Ya no somos ni seremos”.

José Luis Rodríguez “El Puma” fue el encargado de entregarle a Lupita D'Alessio el “Premio Leyenda”. “Esto es para mi Señor Salvador Jesucristo, al cual le agradezco, por su gracia estamos todos aquí. Quiero agradecer a mis padres, ellos me enseñaron lo que ahora sé”, a sus hijos los llamó sus maestros; le agradeció también a su agencia de representación, “a México que me vio nacer y a Latinoamérica, Estados Unidos también, gracias por mantenerme viva estos 52 años. Gracias a 'El Puma' que me dejó tanto a mí, maestro, lo amo, lo admiro y lo quiero muchísimo”.

Después, la llamada “Leona Dormida” interpretó sobre el escenario algunos de sus más importantes éxitos como: “Lo siento mi amor”, “Ese hombre”, “Qué ganas de no verte nunca más”, “Acaríciame”, “Mudanzas” y “Mentiras”.

Como dato curioso, durante la alfombra roja el presentador Rodner Figueroa y ya en la ceremonia, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se equivocaron al llamar a la ceremonia Latin Grammys en lugar de Latin American Music Awards.

LOS NÚMEROS MUSICALES

Gloria Trevi cantó "La recaída" acompañada del bailaor, Timo Núñez.

Jesse y Joy interpretaron "Respirar".

Prince Royce y María Becerra presentaron "Te espero".

Los Ángeles Azules con Sofía Reyes y Esteman estrenaron "Esa parte de mí".

Goyo deleitó con "Otra noche".

Chiquis presentó "Quiero amanecer con alguien".

CNCO ofreció "La equivocada".

Calibre 50 cantó "Míranos ahora".

Luis Fonsi ofreció "Dolce".

Tiago PZK, LIT killah y Maria Becerra presentaron "Entre nosotros".

Ozuna y Boza cantaron "Apretaito".

María Becerra y Reik interpretaron "Los tragos".

Farruko presentó "My lova".

Gerardo Ortiz cantó "Tranquilito".

Jhay Cortez presentó "Dákiti" y "Sensual bebé".

LISTA DE GANADORES

Dúo o grupo favorito regional mexicano:

Grupo Firme

Colaboración del año:

"El Makinón" de Karol G y Mariah Angeliq

Canción favorita urbano:

"Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez

Artista favorito regional mexicano solo:

Christian Nodal

Sencillo del año:

"Dákiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez

Álbum favorito pop:

"Deja Vu" de CNCO

Canción favorita regional mexicano:

"Botella tras botella" de Gera MX y Christian Nodal

Nuevo artista del año:

María Becerra

