Lasso vive el sueño de la música

El cantante venezolano Lasso estuvo de visita en Guadalajara para promocionar su segundo disco “El exilio voluntario de una mente saturada” —editado por Universal Music— y del cual se escucha el sencillo “No me trates de olvidar” que ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en YouTube. De hecho, adelanta en entrevista que ya está preparando para finales de agosto el siguiente single que tendría un featuring, además de desarrollar el videoclip que lo acompañará.

“Para mí fue siempre un sueño estar en México, se me hacía algo surreal. También me gusta el hecho de conocer ciudades nuevas y ver lo que la gente ahí hace, lo he estado disfrutando mucho. Aquí en Guadalajara me di cuenta que las mujeres son extraordinariamente bonitas, estuve en un concierto y cuando las luces se prendieron y las vi a todas, dije: ‘wow, qué maravilla’”.

Lasso esperó mucho tiempo para vivir esta etapa de presentar su música en vivo a través de los festivales de radio, que han sido uno de sus primeros pasos para después buscar hacer sus propios shows en solitario. “En México la gente es muy cálida, abierta y simpática con el talento nuevo, es algo de lo que ya me he dado cuenta. Al principio estaba súper nervioso porque no sabía cómo me iba a recibir el público, pero ahora que ya lo sé, me relajo y trato de dar lo mejor que puedo”.

La propuesta musical de Lasso va del rock al pop, pero estando en México ha descubierto el género del regional mexicano, el cual le llama mucho la atención, le gusta la propuesta musical de Los Recoditos y hasta ya escribió una letras pasional, que es como la característica del género, sin embargo no se ve haciendo música como reggaetón, no porque no le guste, pero siente que no hay una conexión con el estilo.

“Le tengo mucho respeto al género urbano, es algo que representa al latinoamericano actual, al andino, del sur, Colombia ya lo hizo suyo, cuando había sido parte de Puerto Rico, yo no crecí escuchándolo, no tengo las suficientes herramientas para cantarlo porque no lo he vivido. Yo crecí con rock y pop que es con lo que me identifico, además soy terrible bailando y eso es algo básico para ese género, si yo bailo parece como si me hubieran dado un remedio que sabe malo”.

“Me gusta mucho escuchar todo lo que sea distante de lo que yo toco, uno nunca sabe de donde pueda llegar la inspiración. Hasta que llegué a México comencé a escuchar mucha música norteña y me encontré con muchas cosas. Además en Venezuela hay algún parecido con su música folclórica, en general hay muchas cosas de banda que han pegado en Venezuela a través de los años”.

Lasso, antes de pensar en viajar a otras latitudes para promover su música, prefiere asentarse en México donde ya tiene tiempo viviendo, quiere que el público de aquí se identifique con él y después pensar en el siguiente paso.

Si quieres disfrutar de su sonido, Lasso se presentará hoy (15:30) y mañana (14:30) en ExpoEspacio 15, a celebrarse en Expo Guadalajara. Ambos te podrás tomar fotos con él en punto de las 16:30 horas. La entrada tiene un costo de $80 pesos.