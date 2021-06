Las noches son más divertidas con Faisy

Un sueño hecho realidad es el que vive Faisy, quien tras siete años de liderar a la famosa “familia disfuncional” del programa “Me caigo de risa”, ahora emprende un nuevo camino con “Faisy Nights con Michelle Rodríguez”, proyecto que cada martes y jueves se transmitirá por Unicable a las 22:30 horas con un formato divertido y fuera los clichés.

“Termina la temporada de ‘Me caigo de risa’ y mucha gente sabía que uno de mis sueños, y me imagino de cualquier conductor, es tener su late night show. Abrió un espacio Unicable para nuevos proyectos y me hicieron la propuesta; además, cumpliendo muchos de mis caprichitos, el hecho de hacerlo con Michelle Rodríguez, de la mano de la producción nuevamente de Lalo Suárez”.

Tras debutar con su primera emisión teniendo como padrinos a la cantante Alejandra Guzmán, Jaime Camil y Rodrigo Murray, Faisy comparte la dinámica que este late night show tendrá junto a su amiga y colega Michelle Rodríguez, con quien ha creado una complicidad única teniendo a la creatividad y el humor como principales ingredientes para que sus invitados vivan una experiencia diferente mediante actividades que los saquen de su zona de confort.

“Creo que va de la mano el entretenimiento y la comedia, puedo decir que cada programa será diferente, porque desde el principio pusimos que cada programa será un traje a la medida de los invitados. Habrá invitados musicales que no solo escuchemos cantar con nuestra banda en vivo, daremos un peso importante a la música, muchos de esos cantantes se prestarán para hacer nuestras dinámicas como el karaoke night, habrá mucho riesgo para salir de la zona de confort”.

Ser el rostro de este late night show no es la única función de Faisy en esta nueva etapa, pues el conductor también interviene como productor asociado, faceta que le ha permitido aprender nuevas dinámicas de trabajo, partiendo también de su experiencia como artista y las características que se necesitan ante las cámaras.

“Lalo Suárez -el productor- es una persona con la que nos conocemos con los ojos cerrados, no solo ha sido mi productor durante siete años, también es uno de mis mejores amigos. La responsabilidad es que empiezo a ver temas de los que no tenía ni idea, de presupuestos, las juntas con los escritores ahora son más, acá estás metido en todo el contenido con los invitados, hacerles llegar la invitación, promocionar, es una cosa que me ayuda mucho a crecer y valorar al equipo de producción”.



Entre la complicidad y el humor

La relación que Faisy tiene con la actriz y comediante Michelle Rodríguez la define como única, pues más allá de los proyectos profesionales en los que han coincidido, destaca que la complicidad de amistad y el apoyo mutuo ha sido clave para lograr avanzar como una pareja creativa y enfrentar los retos con honestidad y un acompañamiento constante.

“Son las ganas de crecer, aprovechar oportunidades y cumplir sueños, los dos somos tan perfeccionistas que nos da miedo dar un paso y en este caso aventarnos a un programa donde vaya nuestros nombres en el título, es demasiada responsabilidad. Aprendemos mucho uno del otro, nos decimos las cosas sin filtros y desde el corazón”.

Al ser la comedia una constante en los proyectos de Faisy, el conductor puntualiza que el estar en un horario nocturno y en televisión de paga le permite tener un poco más de libertad creativa; sin embargo, resalta que su perspectiva del humor siempre se basa en el respeto y la disponibilidad que los invitados y la misma audiencia le marquen.

“Trato siempre de ser muy respetuoso, pero creo que dentro de la comedia te puedes dar algunas libertades y que la gente que entiende la comedia lo va sabrá (…) si en algún momento llego a equivocarme, creo que es de humanos salir y decir que la regué y pido disculpas desde el fondo de mi corazón”.

MQ