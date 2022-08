Dirigida por tres importantes profesionales del séptimo arte, El perro samurái: La leyenda de Kakamucho es uno de los filmes de animación ideal para ver en este día, en el que algunos complejos cinematográficos ofrecen distintas promociones.

El perro samurái: La leyenda de Kakamucho. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

El director de El rey león, Rob Minkoff; el director de Kim Possible, Chris Bailey; y el animador de Grandes Héroes, Mark Koetsier, en su primer largometraje como director, unen su talento para dar vida a esta historia.

El perro samurái: La leyenda de Kakamucho. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

La trama se centra en Hank, un sabueso con mala suerte, que se encuentra en un pueblo lleno de gatos que necesitan un héroe que los defienda de un despiadado villano que quiere borrar a su aldea del mapa.

Con la ayuda de un maestro que no quiere entrenarlo, el desvalido héroe debe asumir el papel del samurái del pueblo y unirse a los aldeanos para salvar el día.

El perro samurái: La leyenda de Kakamucho. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

El Perro Samurái: La leyenda de Kakamucho cuenta con las voces en español de Juanpa Zurita como Hank, Faisy como Ika Chu y Karla Díaz como Emiko.

Asiste con tu familia y disfruta de la divertida historia El perro samurái: La leyenda de Kakamucho.

El perro samurái: La leyenda de Kakamucho

(Paws of Fury: The Legend of Hank)

De Rob Minkoff, Chris Bailey y Mark Koetsier.

Voces originales de Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, Mel Brooks, George Takei, Gabriel Iglesias, Michelle Yeoh.

Estados Unidos-China-Reino Unido, 2022.

