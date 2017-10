Las claves de “Star Wars: Los últimos Jedi”

La semana comenzó con mucha “Fuerza” en el ambiente para los fanáticos de “Star Wars”, quienes disfrutaron de un nuevo avance de la película “Los último Jedi”, cinta que llegará a finales de año a la cartelera tapatía.

Con un tono más oscuro, la promesa de revelar varios misterios y la intención de sembrar nuevas dudas, el avance de la cinta muestra una nueva etapa en el entrenamiento de Rey bajo la mirada de Luke Skywalker, pero no será la única cuyos poderes de vean aumentados, ya que Kylo Ren está en pleno descenso al lado más oscuro y terrible de la fuerza.

Te presentamos algunos puntos clave de lo que promete ser una película que deje al borde de la butaca a los amantes de la saga galáctica por excelencia.

• El entrenamiento de Rey

El potencial de Rey quedó patente en la cinta anterior, y ahora veremos cómo entrena bajo la tutela de Luke. Su poder sorprende a Skywalker, quien reconoce que solamente había visto la Fuerza en un estado tan puro solamente una vez en su vida, pero jamás le había dado tanto miedo. Pero no será la única que desate toda la fuerza.

• ¿Otra muerte impactante?

Por una cuestión que va más allá del guion original (el fallecimiento de Carrie Fisher), parece que será la última vez que veamos en escena a la general Leia Organa. La pregunta es cómo podría ser su final, y todo apunta a que se deberá a la enésima traición familiar presente en esta saga. Y es que no hay peor enemigo que un Skywalker…que otro Skywalker.

• El descenso de Kylo Ren

Kylo luce un nuevo aspecto, ahora usa mucho menos su máscara y sobre todo, parece haber sido consumido por el lado oscuro. Ya en la entrega anterior demostró su gusto por matar a sus familiares, y parece que ahora se dirige hacia uno más: Su propia madre. Ahora también demostrará sus habilidades como piloto de su nave TIE Silencer.

• Ahora sí veremos a Snoke

En “El despertar de la Fuerza” conocimos vía holograma a uno de los nuevos antagonistas de la saga, “Snoke”. Ahora veremos su aspecto real, y promete revelarse más de uno de sus secretos, entre ellos su fijación por manipular la fuerza oscura en Kylo e incluso si es posible, en Rey.

• La Primera Orden está más fuerte que nunca

Todos pensamos que la destrucción de la gigantesca arma “Starkiller” en “El despertar de la fuerza” debilitaría a la Primera Orden, pero a juzgar por las imágenes que muestra el nuevo avance, la potencia militar del lado oscuro permanece intacto, y ahora cuenta con un modelo renovado de AT-AT, armados con más potencia de fuego.

• Chocan la Resistencia y la Primera Orden

No todo serán duelos individuales. La resistencia, con Chewbacca y los “Porg” (unas criaturas adorables, aunque no parece que buenos guerreros) a la cabeza, demostrarán que tienen muchas armas para combatir al mal. Poe Dameron promete jugar ahora sí un papel clave si su nave no explota en el camino. También veremos el regreso de Finn, quien tendrá un encuentro nada amistoso con la Capitán Phasma.

• Será más oscura

Así como “El despertar de la fuerza” tenía un tono similar a “Una nueva esperanza”, se espera que “Los últimos Jedi” camine por la senda de “El imperio Contraataca”, con villanos triunfantes y los paladines del bien sufriendo muchas bajas a lo largo de la cinta. ¿Veremos acaso el final incluso de Luke Skywalker?