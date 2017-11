"Las acusaciones son ciertas", admite Louis C. K.

El comediante estadounidense Louis C.K. admitió en un comunicado que las acusaciones de cuatro mujeres en su contra son ciertas, tal y como fueron reveladas por el New York Times en días pasados.

Este viernes, Louis C.K. se refirió a las denuncias de Abby Schachner, Rebecca Corry, Dana Min Goodman y Julia Wolov, quienes confesaron al diario neoyorquino que el comediante se masturbó frente a ellas. Les pidió hacerlo o lo hizo por telefóno, relataron.

Al respecto, C.K. confesó: "En ese momento, me dije a mí mismo que lo que hacía estaba bien porque pregunté primero. Pero aprendí, muy tarde, que cuando tienes poder sobre otras personas, pedirles que miren tu pene no es una pregunta. Es un predicamento. El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que me admiraban, y yo ejercí ese poder de manera irresponsable."

"He intentado aprender de mis acciones, y de huir de ellas", continuó en su comunicado. "Ayer aprendí que dejé a estas mujeres que me admiraban sintiéndose mal con ellas mismas, y cautelosas con otros hombres que no las habrían puesto en una situación así".

"También me aproveché de la gran admiración que me tenía la comunidad, lo que les hizo imposible compartir sus historias porque la gente que me admiraba no quería escucharlas. Yo no pensé que hubiera hecho nada de eso porque mi posición me permitía no pensar en eso":

C.K. añadió que lamentaba que el aspecto profesional de personas con con las que ha trabajo se vieran afectadas por su conducta, como los que trabajaron con él en la película "I love you, daddy", y en series como "Better things" y "Baskets", así como el impacto negativo que esto tendría en su agente, en la cadena FX y en la distribuidora The Orchard.

"He pasado toda mi carrera diciendo todo lo que quiero. Ahora daré un paso atrás y comenzaré a escuchar", concluyó.

BREAKING: Louis C.K. releases statement: "These stories are true." pic.twitter.com/qGYXmd3DyR — NBC News (@NBCNews) 10 de noviembre de 2017

Tras acusaciones, cancelan estreno de nueva película de Louis C.K.

La distribuidora The Orchard anunció esta mañana que no estrenarán la película "I love you, daddy"; escrita y dirigida por el multigalardonado comediante.

El estreno de la película estaba programado para la próxima semana en Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Otras compañías también han tomado distancia de Louis. La cadena HBO dijo que el comediante no participaría en el show de beneficiencia "Night of too many starts", además de que quitarían sus programas de su servicio.

Por su parte, Netflix comunicó este mismo viernes que no producirían su especial de comedia planeado en dos partes.