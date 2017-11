Mujeres denuncian a Louis C.K. de conducta inapropiada

El comediante Louis C.K. fue denunciado de conducta sexual inapropiada por masturbarse frente a varias mujeres, para horror y vergüenza de éstas, según un reporte del New York Times.

Cinco mujeres que incluyen a las humoristas Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov y Rebecca Corry, alegan que el astro de la serie de FX "Louie" galardonado con el premio Emmy se masturbó frente a ellas, les pidió hacerlo o lo hizo por teléfono. Una quinta mujer detalló sus alegatos contra C.K. al periódico, pero no fue identificada.

Un publicista de C.K. no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de The Associated Press. Otro publicista dijo al Times que el comediante no responderá a su reporte.

Corry alega que, mientras estaba trabajando en un programa piloto en el 2005, el comediante le preguntó "si podíamos ir a mi camerino para que él pudiera masturbarse frente a mí". Ella declinó "y él me dijo que tenía problemas". Los productores ejecutivos del programa, Courteney Cox y David Arquette, confirmaron la versión de Corry al Times. Cindy Guagenti, representante de Arquette, dijo a la AP que su cliente no tenía nada que agregar.

Previo a la publicación del reporte, el estreno neoyorquino del nuevo y controvertido filme de Louis C.K., "I Love You, Daddy", fue cancelado el jueves por la noche. También se canceló su aparición prevista para el viernes en el programa nocturno de tertulia "The Late Show With Stephen Colbert".

C.K. está entre las figuras más recientes de Hollywood denunciadas de conducta inapropiada en una ola que comenzó el mes pasado con docenas de acusaciones de acoso sexual contra el magnate del cine Harvey Weinstein.

Conocido por un humor cándido y personal que suele incluir chistes sobre fluidos corporales y sexo, C.K. creció a las afueras de Boston. Presentó monólogos de comedia en Nueva York y con el tiempo consiguió trabajo escribiendo en los programas "Late Night" de Conan O'Brien y "Late Show" de David Letterman.

Fue el principal guionista de "The Dana Carvey Show" de 1995 a 1996 y contribuyó a las viñetas animadas "TV Funhouse" de "Saturday Night Live".

Coescribió "The Chris Rock Show" e hizo voces de pacientes en "Dr. Katz, Professional Therapist" de Comedy Central. También escribió y dirigió el filme "Pootie Tang" con Rock, un fracaso célebre.

El trabajo de C.K. como guionista y productor abarcó el cine y la televisión. Está acreditado como uno de los creadores del programa de Zach Galifianakis "Baskets", ahora en su tercera temporada en FX, y de "Better Things" de Pamela Adlon, en su segunda temporada en la misma cadena. También está desarrollando otra serie para FX llamada "The Cops", en la que tiene previsto actuar junto a Albert Brooks. C.K. es productor ejecutivo de la serie de comedia de Tig Notaro para Amazon "One Mississippi", y protagonizó un especial de Netflix a principios de año que fue nominado a dos premios Emmy.

Su nueva película, "I Love You, Daddy", debutó este verano en el Festival Internacional de Cine de Toronto. C.K., quien actuó en la cinta de Woody Allen "Blue Jasmine", dijo que él y el coguionista Vernon Chatman querían hacer una película sobre artistas queridos que son perseguidos por el escándalo.

Algunos ven la cinta en blanco y negro rodada en 35mm como la respuesta de C.K. a sus propias controversias. Señalamientos de conducta sexual cuestionable lo han perseguido por años. Roseanne Barr ha dicho que hay "múltiples acusaciones" y que Notaro le aconsejó al comediante que "atendiera" los rumores.

En la película, C.K. interpreta a un exitoso productor de TV cuya hija de 17 años comienza una relación con un director mayor. Esto desata una especie de crisis en el personaje de C.K., que tiene sus propios problemas con cómo trata a las mujeres.