Las “Tres promesas” de Lesslie Polinesia

La YouTuber Lesslie Polinesia ha encontrado una nueva manera de conectar con su audiencia: a través de la escritura. La influencer presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) su novela “Tres promesas”, la cual tiene como protagonistas centrales a “Lily”, “Pablo” y “Ana”, tres seres que conectan con su pasado para comprender que el camino que tenían trazado podría desviarse repentinamente.

En entrevista, comparte la alegría que le causa que el libro haya pasado de ser un sueño a una realidad y poder compartirlo con sus seguidores. “Este sueño lo tengo desde pequeña, siempre me ha gustado escribir e imaginarme historias de amor en mi cabeza y ver el día de hoy (físicamente) una historia que hice con mucho amor, realmente es un sueño para mí”.

Lesslie destaca que el proceso de crear esta novela fue bastante largo, pero muy satisfactorio: “Lo más pesado fue dar el paso de decidirme a hacer la historia, porque muchos nos las imaginamos y las escribimos, pero desarrollar una tangible donde le das vida a los personajes, es algo muy difícil y realmente fue un proceso donde aprendí muchas cosas y realmente me siento muy orgullosa de todas las personas que también participaron”.

El proceso creativo fue imaginar la historia, desarrollar el clímax y buscar un desenlace. “Comencé a trabajar en los pilares de cada personaje y en sus valores, que es parte de lo más difícil”, sin embargo, para ella lo más complicado fue el final, “porque creo que ningún final es perfecto, así que cuando comencé esta novela, me di cuenta que tenía más vida, por lo que traté de que perdurara durante mucho más tiempo y darle una segunda historia”.

“Tres promesas” está contada desde dos perspectivas, la de “Pablo” y “Lily”. “‘Ana’, digamos, es el gran amor de ‘Pablo’, pero que cuando vas creciendo y vas conociendo a más personas, te das cuenta que existen más (vínculos), así que en ese momento entra ‘Lily’ y comienzan a darse sentimientos encontrados entre los tres personajes, pero la vida así es, nunca te esperas lo que te va a llegar después”. Así, considera que su ficción tiene elementos que harán que la audiencia se pueda identificar tanto con la historia como con los personajes.

En cuanto al proceso de ilustración y las herramientas de diseño del libro, subraya la youtuber que estuvo pendiente de todo el proyecto: “Fue una de las partes que más me gustó, el trabajar en el diseño del libro, cuando me dijeron de trabajar sobre la portada, fue una de las cosas que más me emocionó, porque tenía en mi cabeza una imagen y eso plasmarlo y comunicárselo (a los creativos) fue algo realmente increíble, trabajamos con personas muy talentosas”. Ella eligió los colores, y obviamente predomina el rosa que es el tono que más le gusta.

Lesslie Polinesia adelanta que al cierre de este año vendrá una sorpresa que es en conjunto con sus hermanos Rafa y Karen: “Vienen varias cosas muy buenas; de hecho, ya está por salir la última noticia de este año, que creo que es de las más increíbles y más fuertes, estamos muy emocionados porque sabemos que a muchos de nuestros seguidores les va a encantar, una pista es que realmente lo que hacemos es para estar más cerca de ellos”.