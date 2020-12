Las 10 mejores películas de 2020, según IndieWire

Pese a que la pandemia pospuso varios estrenos de películas en el cine, algunas optaron por plataformas de streaming para llegar a la audiencia, así como festivales internacionales de cine, por lo que este 2020 no se salvó de la selección de los críticos de IndieWire a sus 50 mejores películas.

De acuerdo con el medio especializado, la corona es para “Nomadland”, filme ganador del León de Oro en la Muestra de Venecia y dirigido por Chloé Zhao; seguido de “Never Rarely Sometimes Always” de Eliza Hittman.

En tercer lugar se posiciona ”First Cow” de Kelly Reichardt; en la cuarta posición “Lovers Rock” y la quinta posición la película de Netflix “Pienso en el Final”, de Charlie Kaufman.

A continuación el resto de la lista del TOP 10:

6. ”Beanpole” , de Kantemir Balagov.

, de Kantemir Balagov. 7. ”Time” , de Garrett Bradley

, de Garrett Bradley 8. “Da 5 Bloods” , de Spike Lee (Netflix)

, de Spike Lee (Netflix) 9. “Martin Eden” , de Pietro Marcello

, de Pietro Marcello 10. ”Bacurau”, de Kleber Mendoça Filho and Juliano Dornelles y “Mank” de David Fincher. (Netflix)

La publicación también destaca filmes como “Soul” (24) de Pete Docter (Disney+); “El Hombre Invisible” (25); “Ammonite” (27), “La Madre del Blues” (44) (Netflix) y “Tenet” (48), de Christopher Nolan.

La encuesta de IndieWire tuvo la participación de más de 230 críticos de películas de todo el mundo de medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, entre otros.

Las películas seleccionadas tuvieron que haber sido estrenadas en cine o VOD (Video On Demand) en América del Norte durante el año.

