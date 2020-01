Lanzan versiones nuevas de éxitos de David Bowie

Un total de seis versiones nuevas de éxitos de David Bowie, entre ellos "The man who sold the world", serán publicados en las próximas semanas en una plataforma de "streaming".

En el marco del 73 aniversario del natalicio del cantante británico fue lanzada la primera de las pistas, "The man who sold the world", que se incluye en el disco David Bowie, "Is it any wonder?".

Esa versión la realizó Bowie durante una sesión especial grabada en 1996 y ligada a la celebración de su cumpleaños número 50; el concierto se llevó a cabo en Nueva York y fue grabado y retransmitido un año después por la BBC bajo el título ChangesNowBowie; el resto de las canciones serán lanzadas cada semana a partir del 17 de enero.

En dicho programa, David Bowie fue entrevistado por Mary Ann Hobbs y se intercaló con mensajes de cumpleaños especialmente grabados y preguntas de personas como Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith, entre otros.

En aquella sesión, mayormente acústica, se transmitieron algunos de los temas favoritos de David, de sus propias composiciones y fue producida por el propio Bowie, Reeves Gabrels y Mark Plati.

El material discográfico se lanzará el 18 de abril próximo; la portada del álbum contará con un retrato en blanco y negro del Bowie del reconocido fotógrafo Albert Watson, tomado en Nueva York en 1996.

