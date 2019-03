Lanzan tráiler de "Once Upon a Time in Hollywood"

Sony Pictures lanzó a través de redes sociales el primer tráiler de "Once Upon a Time in Hollywood", escrita y dirigida por Quentin Tarantino a estrenarse el próximo 26 de julio.

El tráiler muestra un estilo cinematográfico inpirado en los 60´s, con calles, arte y atuendos de Los Ángeles, que es en la época y ciudad en la que se sitúa la penúltima película de Quentin Tarantino.

"Dicaprio, Pitt y Robbie experimentan una versión de 1969 que sólo podría suceder en la novena película de Quentin Tarantino", escribieron los productores en redes sociales.

"Once Upon a Time in Hollywod" cuenta la historia de una ex estrella de televisión (DiCaprio) y su doble de acción (Pitt), quienes buscan la forma de poner sus nombres en el estrellato durante los asesinatos de la familia Manson en 1969.

En los pasados días, la productora reveló los dos primeros pósters que protagonizan Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

El director ganador del Oscar había adelantado que el largometraje tendrá “el mismo tono violento y de desparpajo” de su filme de culto “Pulp Fiction”, lanzada en 1994.

El filme es protagonizada por DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Bruce Dem, Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis y el recién fallecido Luke Perry.

AC