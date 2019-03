Margot Robbie protagoniza nuevo póster de "Once Upon a Time in Hollywood"

La actriz australiana Margot Robbie forma parte del elenco de la nueva película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood". A través de sus redes sociales, la modelo publicó un nuevo póster de la cinta en donde aparece.

La novena producción de Tarantino contará la historia de los asesinatos de la “Familia Manson”, una secta en California responsables de la muerte de Sharon Tate (Margot Robbie), actriz nominada al Globo de Oro y esposa de Roman Polanski, que fue la víctima más famosa de Charles Manson.

"Once Upon a Time in Hollywood" tiene como protagonistas a Brad Pitt y al ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio. El reparto lo completan Al Pacino, Lena Dunham, Maya Hawke, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Luke Perry, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins, Keith Jefferson, Emile Hirsch, Tim Roth, Michael Madsen, Danny Strong, Sydney Sweeney, Clu Gulager, James Landry Hébert, Mikey Madison, Nicholas Hammond y Damon Herriman.

La cinta saldrá a los cines el próximo 26 de julio, a unos días del 50º aniversario del asesinato de Sharon Tate.