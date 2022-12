Ser honesto con él mismo y en todo lo que hace, ha llevado al éxito a Pedro Capó. Y aunque siempre se sortean obstáculos, justamente ser leal con su manera de ver la vida le ha permitido crear grandes canciones que ahora están en el gusto del público, precisamente como las que se incluyen en su álbum “La Neta”, el cual lanzó recientemente.

“Yo siento que en el arte de la intención debería estar la honestidad, porque si hay un factor de conexión, es ese. Cuando forzamos el asunto, se mancha un poco, se siente y se percibe, por lo que yo a lo que más puedo aspirar es a ser honesto y mantenerme íntegro en ese proceso. De hecho, este disco es el más honesto desde la intención de cómo plantear y comunicar los temas, aquí no hay imágenes profundísimas ni pesadísimas, es muy conversacional, y siempre fue algo que quise, que fuera digerible por todos”, cuenta en entrevista a EL INFORMADOR.

Expresa que no le gusta alardear ni pretender, aunque hay un tema que se llama “Me siento cab…” que más bien tiene la intención de que quien lo escuche se sienta con fuerza y con garra: “El álbum viene de la vulnerabilidad, lo hice en mi casa, es la primera vez que hago un proyecto en su totalidad desde mi hogar porque la pandemia me hizo hacer un estudio en casa. Así que desde la composición uno a los últimos detalles de producción se hicieron aquí, y eso trae a la mesa una honestidad que no hubiese logrado conseguir en ningún otro espacio”.

La palabra “Neta” es del léxico coloquial de los mexicanos y Pedro homenajea a nuestro país a través de esta referencia que usamos cotidianamente: “México para mí ha sido importantísimo, como debería serlo para todos los colegas que estamos en esta industria. Ha sido de gran influencia musical para mí desde chamaco, con artistas de mi generación y otros de mucho tiempo antes que han marcado el pentagrama musical del mundo. Viví en México también año y pico, mis primeros viajes como compositor fueron en México para trabajar con colegas de ahí, me encanta la cultura, la gente, la comida y el arte, de hecho me ilusiona regresar a vivir a México en un futuro”.

Explica que “La Neta” le parece una frase estupenda, “encierra tantísimo, simboliza la verdad absoluta y de eso se trata este disco, es una fotografía actual de quién soy en este momento de mi vida, es una recopilación de emociones y de experiencias vividas a través de estos últimos dos años que han sido tan intensos para todos. A través de ‘La Neta’ canalizo todas estas emociones, es como una catarsis, una terapia de introspección, de experiencia, de relaciones fallidas, de movimiento, de pensar en la muerte, en la soledad, la tristeza, la gratitud y de sentirme bien”.

En esta nueva propuesta musical Pedro experimenta con diversos estilos musicales, jugando con sonidos de los 90, que van desde lo urbano y la balada, hasta un tema con aires de dance.

Las canciones que sobresalen de “La Neta” son las colaboraciones como en “Ojos claros” junto al rapero Ñejo y “Una vez más”, un tema con una onda sensual que interpreta junto a la cantante argentina Lali. Asimismo, su voz se destaca en la balada acústica titulada: “5 y 3”.

Pedro espera que a mediados del 2023 pueda venir a México con una serie de presentaciones sobre todo en Guadalajara, Monterrey y la capital del país.



CT