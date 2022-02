Lady Gaga y Willem Dafoe suenan para secuela de ‘Joker 2’

A través de la plataforma Smash Comics México, se han retomado los rumores que indican que las filmaciones para la secuela de “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix, están confirmadas con la intención de que la trama llegue al cine en 2023.

Ante las filtraciones que diversos insiders como Deuxmoi han hecho, asegurando que la cantante Lady Gaga estaría en negociaciones para formar parte del elenco oficial de “Joker 2”, usuarios en redes sociales discuten las posibilidades de ver a la “Mother Monster” en una nueva versión alternativa de “Harley Quinn” o que incluso podría desempeñar a la madre de esta anti-héroe.

Medios como Heroic Hollywood han asegurado que Joaquin Phoenix y el director Todd Phillips han tenido reuniones para comenzar con el rodaje de “Joker 2” tras las complicaciones que ha impuesto la pandemia, considerando que la nueva entrega –ganadora del Oscar por la interpretación de Phoenix- estaría enfocada en el “Asilo Arkham”. Las filtraciones añaden que Phillips –director de la trilogía “The Hangover”- ya entregó la primera opción de guion a la productora Warner Bros.

Deuxmoi, con más de un millón de seguidores en Instagram en su cuenta verificada, compartió en recientes días una supuesta captura de un correo que detalla que Lady Gaga sería uno de los principales personajes femeninos de “Joker 2” y no Rooney Mara, como inicialmente se había pensando como un nuevo interés romántico para el personaje de “Arthur Fleck”.

Willem Dafoe, el nuevo candidato

No solo Lady Gaga ha salido a relucir como una posible estrella de gran peso que se sume a “Joker 2”, pues el actor Willem Dafoe, reveló recientemente su interés por también interpretar al “Guasón” una versión especial en el mismo universo protagonizado por Joaquin Phoenix.

Tras el regreso de Dafoe como “El duende verde” en “Spider-Man: No Way Home”, el actor fue cuestionado en su tour de prensa si regresará a nuevos proyectos para “El hombre Araña” ahora bajo el cobijo de Marvel en coordinación con Sony, a lo que respondió estar disponible, pero también destacó a la revisa “GQ” que le gustaría explorar un personaje como “Joker” en una faceta como impostor o ser integrado a la nueva saga que Matt Reeves, en “The Batman”, con Robert Pattinson.

Aunque Lady Gaga no ha desmentido ni confirmado que figure para “Joker”, Willen Dafoe declaró a GQ la idea de poder ser un “Guasón” falso que ponga en aprietos al original: “Hay algo interesante sobre, por ejemplo, si hubiera un impostor del Joker. Así que sería posible tener no un duelos de Jokers, sino alguien que dice ser el Joker que no es el Joker. Eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tuvieras el 'Joker' de Joaquin Phoenix y luego tuvieras a alguien que imitara o hiciera una imitación de lo que él hacía. He fantaseado con eso”.

Las intenciones de Willem Dafoe de ser “Joker” también estuvieron de manifiesto en el programa Saturday Night Live, donde fue cuestionado sobre las expresiones que el actor utiliza para llevar a sus personajes a un nivel más crudo y enloquecido, respuesta en la que nuevamente volvió a comentar la fantasía ser estar en la piel del llamado “Payaso del crimen”.

“No puedo evitar tener un rostro expresivo. Es algo que no puedo controlar. De hecho, no pienso hacerlo. No soy uno de esos actores sutiles como Nicolas Cage o Al Pacino. Tal vez por esa la gente viene, se me acerca en mitad de la calle y me dice: ‘¿Sabes para qué papel serías perfecto? Para hacer de Joker’. Siempre es agradable escuchar que tienes la cara y el tipo para interpretar a un sociópata”.

