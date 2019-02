Lady Gaga, apasionada y agradecida con Bradley Cooper

No sólo hubo lágrimas y emoción tras una de las interpretaciones musicales tal vez más memorables en la historia del Oscar, sino palabras que salieron del corazón de una artista como Lady Gaga que nunca perdió oportunidad en la temporada de premios para agradecer que Bradley Cooper la llamara a ser la protagonista de "Nace Una Estrella".

La dupla que se formó en la pantalla grande, no sólo hizo un filme que le dio a la cantante el Oscar de Mejor Canción Original, sino que la postuló para ser considerada a Mejor Actriz.

La sala de prensa de la Academia, se volvió el último escenario del largo recorrido de cortejo entre Gaga y el Oscar, brillando finalmente entre sus manos, mientras que la co-creadora de "Shallow", yacía a veces de pie y a veces inclinada sobre el micrófono, flanqueada por los también ganadores de la gestación del melancólico y romántico tema, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

¿Qué nos puedes decir sobre la preparación del número musical de la noche del Oscar, cantando al lado de tu director y colega de actuación y música, Bradley Cooper?

Gaga se lleva la estatuilla a Mejor Canción Original por "Shallow". REUTERS / M. Blake

"Una de las cosas más difíciles en la vida es tener el coraje suficiente para ser tú mismo. Eso es precisamente lo que Bradley me dijo ayer sábado, justo después que hicimos el ensayo de nuestra interpretación de ´Shallow´. Él dijo: ´arrojemos un poco de gozo´. Y yo le dije: ´muy bien´. Y resultó que ese sentido de disfrute hizo mucho por mí cuando cantamos esa canción".

Hablaste sobre el sufrimiento detrás de crear arte y una carrera repleta de obstáculos, ¿puedes elaborar un poco más obre eso?

"La verdad es que yo estaba determinada a vivir mis sueños; pero hubo muchos obstáculos en el camino. Existieron varias cosas que no anticipé que me rompieron, torturaron y me traumatizaron. Y lo que quiero decir proviene de mi inquietud de que la gente pueda pensar que por el hecho de que nos vestimos muy llamativo en un escenario, todo está muy bien con nosotros en nuestras vidas".

"Y aquí de pie con mis co-compositores, quiero decir que cada persona aquí ha pasado por muchas cosas para llegar aquí. Somos amigos. Hemos tratado de sanar juntos las heridas que nos ha dejado la industria. Y la verdad es que esto es trabajo muy, muy duro. Quiero que todo el mundo piense que puede ser uno de nosotros sobre el escenario".

"En nuestra canción de ´Shallow´, no sólo provocamos una conversación, sino que hacemos una aseveración contundente"

¿Cómo fue el proceso de componer "Shallow"?

"Recuerdo todo el proceso de hacer esta canción. Fue maravilloso y bello; por eso me siento muy honrada de estar aquí. El que tengamos esa canción se lo debemos agradecer a Bradley tremendamente; porque la verdad es que no todos conocerían esta canción si no fuera por la película, la increíble voz de Coooper y el cómo él eligió filmar esa escena para ‘Nace una estrella’. Todo inició desde la inclusión del tema en el filme.

"Me hubiera encantado que fueran testigos de cómo hicimos esas escenas de concierto para ‘Nace una estrella’. En cada escena Bradley cantaba en vivo y fue recordado frente al público. Así se grabó para que se escuchara fantástico. Y Bradley además estaba dirigiendo. Espero que todos aquí, cuando vuelvan a ver nuestra película, puedan ver a través de la interpretación de Bradley, la maravilla que este hombre es como actor, director, guionista, productor y músico".

¿Por qué crees que esta canción resonó tanto?

"Realmente creo dentro de mi corazón que todo parte de lo desafortunado que es que nos perdamos cada vez más en nuestros teléfonos celulares, texteando. Y en nuestra canción de ´Shallow´, no sólo provocamos una conversación, sino que hacemos una aseveración contundente: quisiera no estar en la superficie, pero sí lo estoy; pero quisiera lanzarme en clavado hacia las profundidades y que me vieras hacerlo.

"Creo que esto tiene relevancia para mucha gente. Y cuando han transitado por un momento o época superficial, es momento para todos tomarnos de las manos y lanzarnos a las aguas juntos. Nadando a las profundidades más profundas que podamos juntos".

¿En qué lugar del futuro pone su vista Lady Gaga?

"Quiero continuar siendo yo misma. Deseo seguir peleando por lo que creo. Y hacer lo mejor. Amo ser actriz. Y la verdad es que cuando este Oscar se me entregó en las manos, miré directamente en los ojos de él y vi mucho dolor. Observé todas las cosas por las que he transitado. No podría estar más ahora orgullosa de estar con mis amigos compositores. La verdad es que nos sentamos en una habitación a componer una canción, sin saber si alguien le importaría lo que hicimos. Y hablamos mucho sobre lo que es la vida".

"Tengo un sueño para el futuro de nosotros, al tiempo que evolucionamos como humanidad, que estos tipos de premios (Oscar) ya no van a estar divididos entre categorías de hombre y mujer, sino que van a ser inclusivas para todos".

