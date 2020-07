"Lacci" abrirá la Mostra de Venecia

#BiennaleCinema2020 LACCI by #DanieleLuchetti will open #Venezia77!

Starring #AlbaRohrwacher, #LuigiLoCascio, #LauraMorante, #SilvioOrlando, #GiovannaMezzogiorno, #AdrianoGiannini, the movie is "an anatomy of a married couple's problematic coexistence". https://t.co/89Oktbm4Po