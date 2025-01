Los Labubus, esas adorables criaturas creadas por el artista Kasing Lung, han conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. En México, esta fiebre no ha sido la excepción. Desde su aparición en TikTok a principios de 2025, estos coloridos muñecos se han convertido en todo un fenómeno cultural.

La popularidad de los Labubus ha generado una gran demanda, lo que ha llevado a la aparición de imitaciones a precios más accesibles. En el centro de la Ciudad de México, específicamente entre las calles de República de Bolivia y del Carmen, podemos encontrar puestos ambulantes que ofrecen versiones más económicas de estos muñecos, como los famosos Chabubus.

¿De dónde vienen los Labubus?

Pero, ¿cuál es el origen de estos encantadores personajes? En una entrevista para el canal de YouTube LKF, Kasing Lung reveló que la inspiración para crear a los Labubus surgió de su fascinación por los mitos europeos sobre duendes. "Me encanta la tradición europea de los antiguos mitos sobre duendes. Me di cuenta de que, de hecho, no había muchas historias de este tipo. Así que decidí intentar mezclar los mitos populares que escuché con mis propias ideas creativas y crear mis propias historias de duendes", compartió el artista.

La fiebre de los Labubus ha llegado a tal punto que se ha organizado un festival dedicado a estos personajes en la Ciudad de México. Durante dos días, los amantes de los Labubus podrán disfrutar de diversas actividades, adquirir productos oficiales y conocer a otros fans.

La simplicidad y colorido de los Labubus, junto con las historias que los acompañan, han conectado con un público muy amplio. Estos pequeños muñecos se han convertido en un símbolo de alegría, amistad y diversión, invitándonos a conectar con nuestra imaginación y a encontrar la magia en lo cotidiano.

Los Labubus son mucho más que simples juguetes. Se han convertido en un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y ha unido a personas de todas las edades. Su popularidad se debe, en gran medida, a su diseño encantador, a las historias que los rodean y a la capacidad de evocar emociones positivas en quienes los admiran.

