Colectivos de búsqueda exigen a los senadores que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) suscribir un acuerdo para convocar a los familiares de personas desaparecidas a un parlamento abierto en el que sus voces puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta en la discusión de las reformas presidenciales en la materia.

“El Senado de la República pretende aprobar las iniciativas en materia de desaparición presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, éstas siguen sin atender los pendientes y necesidades para hacer frente a la crisis de desapariciones”, indican los integrantes de los colectivos.

La cuenta oficial de la Glorieta de los Desaparecidos, integrada por diversos colectivos de búsqueda, pidió a Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y presidente de la Jucopo, tomar en cuenta a las familias antes de dar prioridad al paquete de reformas para atender la crisis de desapariciones en México.

“Sin las familias no”, recalcan las imágenes dirigidas a los demás integrantes de la Jucopo, los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés y Enrique Vargas del Villar; Sasil de León Villard e Ignacio Mier Velasco, de Morena; Alberto Anaya Gutiérrez, del PT; el priista Manuel Añorve Bolaños, el emecista Clemente Castañeda y el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello.

Por su parte, 30 colectivos y activistas de Guanajuato demandaron espacios de participación al solicitar un diálogo de alto nivel con el Poder Ejecutivo Federal y un parlamento en el Congreso de la Unión, previamente a la discusión de la reforma.

“Este ejercicio debe ser plural, sensible y adecuado a las necesidades de las familias”, dijeron, para así robustecer las propuestas que se han presentado para atender esta problemática. El próximo miércoles 9 de abril, el Senado de la República discutirá y votará por la reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Se trata de modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y a la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

A pesar de la propuesta de la Mandataria federal, padres y madres buscadores, así como colectivos y activistas, han señalado que estas modificaciones no garantizan la búsqueda inmediata de sus desaparecidos y que muchos de los cambios son mínimos para contrarrestar la crisis de desaparición, que acumula por ahora más de 126 mil víctimas.

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) puntualizó que la reforma sobre desapariciones sin la voz de las familias buscadoras es “inaceptable” y llamó a que dicha normatividad sea producto de un proceso transparente en el que se garanticen verdad y justicia.

El organismo humanitario internacional resaltó que esa reforma enfrenta riesgos, como posibles errores en el diagnóstico, los cambios en el Registro Nacional, dijo, podrían reducir artificialmente las cifras de desaparición, no se fortalecen instituciones clave ante el rezago forense, falta presupuesto para atender desapariciones y hay una posible vulneración de datos biométricos.

El Universal

México, en la mira de la ONU

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED en inglés) de Naciones Unidas activó el mecanismo del artículo 34 de la Convención Internacional sobre el tema, lo que podría derivar en la intervención de la Asamblea General de la ONU si se confirma que en México esta práctica es sistemática o generalizada.

El presidente del CED Olivier de Frouville afirmó que “fue en este periodo de sesiones oportunidad para centrarnos en otra situación preocupante, la de México”.

“Lo hicimos aplicando tres procedimientos: el de acción urgente, artículo 30 (...) el de comunicaciones individuales del artículo 31, ya que, como indicó el relator, adoptamos constataciones sobre la base de una comunicación relativa a una desaparición en México y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34”.

Dijo que “conforme este último, el 34, recibió el Comité informaciones, que en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de forma general o sistemática en el territorio que está bajo jurisdicción de México”.

Añadió que “solicitó al Estado parte información pertinente en relación con esta situación esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte”.

Mencionó que el “Comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común que no es sino la aplicación íntegra de la Convención”.

La oposición abre las puertas de la Cámara a familiares de desaparecidos

Ante el rechazo de senadores de Morena y sus aliados de realizar un parlamento abierto, colectivos de madres buscadoras acudieron ayer al Senado y se reunieron con legisladores del PAN y PRI para pedir ser escuchadas y que sus propuestas sean consideradas en la reforma presidencial.

Senadores del PAN y del PRI las recibieron ante la ausencia de la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdés, quien la víspera pidió a las madres que la buscaran en sus redes sociales y en su página oficial.

Integrantes del colectivo Madres en Resistencia de Chiapas se reunieron por separado con la senadora del PRI Claudia Anaya Mota y con el coordinador del PAN, Ricardo Anaya.

Claudia Sheinbaum anuncia que Segob recibirá a colectivos este mes

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la titular de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, recibirá a lo largo del mes de abril a colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Explicó que de estos encuentros, indicó, saldrán propuestas que serán integradas a la reforma a la Ley General en Materia y del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas y de la Ley General de Población que envió al Senado.

“Varias reuniones que acordamos tener a través de la Secretaría de Gobernación con Colectivos de Familiares de personas Buscadoras, que tienen algún familiar, algún hijo desaparecido. Vamos a estar o va a estar la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) con todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos reuniéndose durante todo el mes”, explicó.

La Mandataria federal reveló que solicitó que se aplazara la discusión de las iniciativas de reforma a la ley para que se pudieran agregar las propuestas de los Colectivos de Buscadores.

Previamente, la Presidenta había asegurado que “en mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca; desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades”. Ofreció el esclarecimiento de los hechos y subrayó que no permitirá impunidad.

CT