"La vida en el silencio", una reflexión sobre el autismo

A través de la plataforma Amazon Prime Video, este 17 de junio se estrenará la cinta mexicana “La vida en el silencio”, ópera prima del director Rodrigo Arnaz. El proyecto se rodó en la Ciudad de México antes de la pandemia y por fin verá la luz. Los protagonistas de esta historia son: Juan Manuel Bernal, Marco Treviño, Farid Navarro, Fernando Becerril, Gabriela de la Garza y María Aura, con estas dos últimas EL INFORMADOR conversó acerca de su participación en este filme.

“La vida en el silencio” cuenta la historia de un músico y padre soltero (Bernal) que lucha todos los días para comunicarse con su hijo autista a través de la música, hasta que un día la madre del niño (De la Garza), aparece tras ocho años de ausencia, sólo para revelar una verdad que cambiará su vida tal como la conocía. La trama aborda tópicos como el autismo, la paternidad, la maternidad y los lazos familiares.

“Es una historia larga con esta película, la primera vez que me llega el guion fue hace nueve años, cuando Rodrigo me contactó por Twitter”, confiesa Gabriela, quien recuerda que le expresó que el personaje que interpreta, “Mariana”, lo había desarrollado pensando en ella.

“La verdad es que me encantó el guion, me conmovió muchísimo, me pareció importante el tema. Me gustó mucho que ‘Mariana’, mi personaje, sea una mujer que no es la madre que uno está esperando que sea de un chiquito con esta condición de autismo. A las madres de repente se nos exige ser de determinada forma y la verdad es que la maternidad tiene muchas aristas, es un espectro enorme y no todo el mundo es realmente capaz de criar a un personita y mucho menos criar a una persona con esta condición. Entonces, creo que es un personaje que va a ser criticado o que va a dar pie a una conversación y esas son las historias que a mí me interesan hacer”, comparte Gabriela.

Por su parte, María Aura interpreta a la terapeuta de este niño autista, explica que desarrollando este papel, pudo ser más empática sobre estas situaciones de vida que viven muchas familias. “Me siento muy privilegiada, muy agradecida y muy honrada de ser parte de un proyecto que trata temas tabú que no se hablan en el día a día como el tema de la paternidad, y esta película visibiliza eso, que los papás tienen que echarle los kilos y que la crianza no solo es de las mujeres. Y también habla del autismo, hay una cantidad de personas con autismo y no lo hablamos, casi siento que en las escuelas deberían enseñarnos cómo se trata a una persona con esta condición”.

Resalta que se necesita tener esta información para saber responder a las situaciones que se presenten porque hay personas a quienes no les gusta que las miren a los ojos, que no pueden hacer contacto visual, o que no les gustan que las toquen, incluso que les molestan ciertos olores o sonidos. “Esta película será conmovedora y emocionante; deseo que también traiga algo de visibilidad a estos temas”.

Gabriela tomó clases de saxofón para desarrollar a su personaje, recuerda que ella desde siempre había tenido la intención de aprender a tocarlo, sin embargo, desistió de la idea porque el peso del instrumento y la posición de las manos le causaban complicaciones, pero fue una buena experiencia acercarse a algo que había querido hacer. Por su parte, María Aura se documentó mucho sobre el tema del autismo para darle veracidad a su personaje.

Nuevos planes y una visita a la ciudad

Sobre los proyectos que llegan, Gabriela recién tuvo una participación especial en la temporada final de “¿Quién mató a Sara?” y acaba de rodar “Las Vocales”, proyecto que protagoniza junto a la actriz Ana González Bello y se planea su estreno a mediados de este año por ViX+.

En tanto, María Aura actualmente está de visita en Jalisco para presentar, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), la película “Coraje”, la cual se encuentra en competencia por el Premio Mezcal y es protagonizada por su tía Marta Aura, un proyecto familiar, con un mensaje muy profundo; la dirección es de su primo Rubén Rojo Aura, hijo de Marta, y narra la historia de una actriz de 76 años que está perdiendo la vista, algo que le está ocurriendo a la propia actriz, quien ha dedicado toda su vida al histrionismo.