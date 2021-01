La transformación de Thalía para 2021

La hiperactividad es una de las características que tiene Thalía, es una mujer que siempre está innovando y buscando nuevas maneras de conectar con su público, ya sea desde la música, la filantropía, o desde su vena empresarial. Nunca para y siempre está contagiando sus ganas de vivir a quienes la rodean y quienes las siguen a través de sus redes sociales, plataformas que le han dado la satisfacción de conectar con nuevas audiencias.

“Las redes sociales han sido grandes aliadas para mí en estos últimos meses. Me han permitido acompañar a la gente y entretenerla, hacer que pase un rato agradable, distrayéndola un poco de nuestra situación actual. Yo me divierto con ellas y si esto me ha acercado a nuevas generaciones, pues mejor aún. ¡Qué afortunada!”, comparte la estrella.

El 2020 fue un año donde los conciertos se volvieron digitales, donde hubo más lives para generar contacto entre artistas y audiencia, y también los músicos y cantantes publicaron mucha música inédita y de manera constante, ese fue el caso de Thalía, quien hizo varias colaboraciones con los exponentes del pop urbano más importantes de la industria como Sofía Reyes, Farina, Myke Towers, Pabllo Vittar y Mau y Ricky, pero no dejó de lado su vena romántica haciendo dupla con Río Roma. Y es que a lo largo de su carrera, la intérprete se ha permitido experimentar con diversos géneros, incluso para ella, la música fue una excelente acompañante para estos días de pandemia.

“La música siempre es una gran aliada para cada uno de nosotros. En estos meses he escuchado y he vibrado en diferentes estilos musicales, tanto en merengue, como mariachi, salsa, reggaetón, electrónica, cumbia, baladas, jazz, ópera…. ¡de todo! Y todo me ha ayudado en algún punto de esta pandemia”.

En este marco tuvo dos lanzamientos especiales, su álbum “Viva Kids Vol. 2” y para celebrar el décimo aniversario de “Primera Fila”, uno de sus discos más exitosos, lanzó una edición especial en vinilo. El 2020 -musicalmente hablando- lo cerró con el villancico “Feliz Navidad”, dándole una sonoridad más latina.

Preocupada siempre por el bienestar de los demás, la satisfacción que le deja a Thalía ser embajadora de la vida es que se pueden generar puentes y conexiones fuertes entre la gente. “No pretendo nada, solo espero dar con mi ejemplo de vida, alegría, empatía, compañerismo, hermandad y propósito”, confiesa. Y siempre solidaria, estuvo haciendo diversas colaboraciones para la UNICEF, sobre todo para hacer frente a la pandemia.

Thalía en 2020 también estuvo siendo portavoz de otras organizaciones como ONU Mujeres, U.S. Census Outreach Campaign y la campaña “Your voice, your power, your vote”, para refrendar la importancia del voto latino a propósito de las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Hemos sobrevivido a este año juntos, y lo hemos hecho desde una perspectiva tan especial porque es la del amor, la cual nos une a ustedes y a mí. Gracias de verdad por permitirme expresarme a través de la música y de mis proyectos… de mis redes sociales, de las historias (de Instagram) y del Tik Tok. La verdad es que la hemos pasado de alguna o de otra manera, acompañados y eso se aprecia y se agradece. Ha sido un año que nos empujó a salirnos de la cáscara, hemos cambiado de piel y somos totalmente diferentes, hemos crecido de una manera espiritual e intuitiva”, esta declaración la dio en Instagram hace unos días para recibir al 2021.

NUMERALIA

Una sólida carrera

39

años de trayectoria artística

2

mil millones de personas han visto sus telenovelas en 182 países

25

millones de ventas en discos como solista

41

producciones discográficas

SABER MÁS

Empoderada y emprendedora

Desde su faceta empresarial, lanzó nuevas paletas de maquillaje, además, la estrella lanzó su primera colección de fragancias inspirada en los aromas de su infancia. En cuanto a moda se refiere, presentó una colección de pijamas y prendas íntimas, y también creó una colección de ropa de cama y accesorios para el hogar.

JL