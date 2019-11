Sofía Sisniega, abrazada por el drama

Consagrarse como una actriz multifacética es lo que ha logrado Sofía Sisniega, quien no ha dudado en llevar su talento interpretativo a diversas historias, conceptos, personajes y plataformas en las que pueda desenvolverse. Lo mismo desde una hilarante comedia hasta sumergirse en la oscuridad y misterio del drama.

Sisniega celebra la libertad que el rubro actoral tiene para participar en diversos proyectos a la vez, en los que puede explorar sus inquietudes artísticas a través de personajes que le permiten establecer una conexión más honesta y directa con el espectador.

La carrera de Sofía está sembrada con éxitos que la catapultan como parte de una nueva oleada de estrellas, una corriente de talentos que está dispuesta a dar un vuelco a las historias y formatos tradicionales, en donde las etiquetas quedan atrás para dar prioridad a narrativas más reales.

Tras participar en proyectos de gran impacto como “Club de cuervos” y “Mozart in the jungle”, entre otros, Sofía alista el estreno de nuevas historias, como “Compulsión”, el más reciente filme de Batán Silva (“Narcos”), en el que esta actriz se interna en el suspenso del crimen, la política y la pasión, en compañía de los actores Mauricio Isaac y Andrés Almeida.

“Mi personajes es una neurocientífica y eso se me hizo muy interesante. La historia se desarrolla en una universidad como la UNAM. Es una trama donde hay amor y misterio. La película inicia con el personaje de Andrés Almeida muerto, y durante toda la historia tratamos de entender qué fue lo que pasó”.

De todo un poco

Aunque en sus últimos proyectos mexicanos Sofía Sisniega se ha enfocado en la comedia, la actriz puntualiza que el drama es el género que más le atrae, por lo que no desaprovecha la oportunidad de sumarse a producciones que le impliquen retos actorales más complejos.

“Siempre he hecho más drama a lo largo de mi carrera, me enfocado más en esto. La comedia para mí fue algo nuevo, empecé con ‘Club de cuervos’, después Manolo Caro me invita a ‘La casa de las flores’, después me llegó la película ‘Una mentada de padre’, es algo que me divierte mucho, pero el drama es algo que me apasiona más. El drama me parece más interesante, quiero seguir explorando la condición humana, el por qué los humanos actuamos como actuamos”.

Sofía Sisniega resalta que la industria cinematográfica de México vive uno de sus mejores momentos, no solo por el gran desarrollo de proyectos en suelo nacional, pues también sus compatriotas cada vez más destacan en producciones internacionales en las que se lleva con orgullo el toque mexicano y latino.

“Gracias a los estímulos fiscales es que la industria del cine está cambiando, la gente también se está animando para pedir financiamientos para películas. Cada vez hay más directores, escritores, guionistas, productores, gente muy preparada que ha estudiado en los mejores lugares del mundo y tienen ganas de seguir haciendo cine a nivel de cualquier otro país”.

Alista estrenos

Entre los próximos proyectos que Sofía Sisniega llevará a la pantalla figura la película “Locas por el cambio”, bajo la producción de Mauricio Argüelles; además de iniciar filmaciones para dos cintas más.