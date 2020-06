"La risa es un alivio en estos tiempos"

“La Parodia” regresa con nueva temporada, ahora llega “a domicilio” y con nuevo horario y día de transmisiones: los domingos del 21 de junio al 12 de julio, a las 19:30 horas por el canal de Las Estrellas.

La conductora Maca Carrieda forma parte del elenco de este programa y detalla sobre la nueva etapa de éste, donde la vocación del contenido “no cambia mucho. Ahora estamos los domingos en un horario muy importante. Antes estábamos los lunes, después del noticiero de Denise (Maerker), podíamos estar más cargados. Ahora es un horario familiar”.

La primera parte de esta próxima emisión tendrá el recuerdo de un comediante recientemente fallecido: “La primera media hora será un homenaje a Héctor Suárez, con personajes como ‘Flanagan’, el ‘No Hay’ y el ‘Secretario’. A mí personalmente la comedia de él me encantaba, crecí escuchando un casete de ‘¿Qué nos pasa?’ que tenía mi papá escondido en la casa”. Además de Maca, en “La Parodia” participan comediantes como Lalo España, Herzon Andrade, Pierre Angelo, Hugo Alcántara, Fernanda Ostos y Alfonso Villalpando.

Una de las participaciones de Maca es con el noticiero de Denise Maerker, que da pie a hablar de la actualidad, pues “‘La Parodia’ va apegada a la realidad”. Sobre sucesos recientes que se tocan en los próximos episodios, Maca comentó que estará Luis Miguel y su comercial de comida a domicilio. Hacer comedia con estas referencias de coyuntura tiene retos: “Trabajar en ‘La Parodia’ para todas las áreas es ir a contrarreloj, pues se van escribiendo las cosas, el guion está calientito cuando nos lo dan. Hacen un gran trabajo los escritores: cuando nos entregan el guion es una semana antes, se nos asigna el personaje”.

A propósito de los personajes, Carriedo resaltó la importancia del departamento de caracterización, puesto que el “80% del éxito del programa es el trabajo del departamento. Es gratificante ver el resultado, es muy impresionante lo que hacen. Recuerdo la primera vez que me iban a caracterizar de Denise Maerker: yo había estudiado un poco sus gestos, sus tonos de voz. Cuando cerré los ojos y me pusieron la peluca fue otra cosa, nos costaría muchísimo trabajo sin ellos”.

Para grabar cada participación con esa caracterización, Maca pasa cerca de tres horas y media para convertirse en su personaje. Por eso agradece que “el ambiente es de mucha camaradería. También juegan un papel importante al repartir los personajes”. Igualmente, con sus colegas de comedia hay buen ambiente detrás de cámaras: “Es una producción en la que todos debemos de ayudarnos, nos pasamos tips”.

Más proyectos

Además de “La Parodia a domicilio”, Maca Carriedo colabora de lunes a viernes en el programa con Adela Micha, con quien también colabora en “La Saga” con ‘La Macanota’. En pausa está su participación en “Monólogos de la vagina”. Para la comunicadora y comediante, “la risa es el único alivio que podemos tener en estos tiempos. Todos tenemos desde la preocupación de nuestra salud y la de los seres queridos, hasta la preocupación por el trabajo, más lo que se va sumando. Ha crecido la fuente de entretenimiento: se puede ver una obra en línea, conciertos en línea. Eso puede ser inspirador. Es tiempo de estar informados, pero también de poder reír”.

Hablando de la inspiración, Maca recordó que “en distintas etapas de mi vida los medios me acompañaban mucho. Crecí escuchando la radio en mi casa: mi papá escuchaba radio en la casa en la mañana y camino a la escuela, crecí escuchando los noticieros. La televisión también me acompañaba, los libros, las revistas. Me hizo crecer siendo una persona muy feliz. Después crecí y me dieron ganas de comunicar, de hacer reír”.

JL