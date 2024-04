La cuarta temporada de “De noche pero sin sueño” con Adrián Uribe, una producción de Miguel Ángel Fox, tendrá su estreno el 5 de abril al terminar “El Noti”, por Las Estrellas, es decir, antes de la medianoche. La madrina de esta nueva emisión será Danna, quien está próxima a publicar su nuevo álbum “Child Star” el 11 de abril.

“Yo no sabía si iba a ver una segunda temporada y ahora ya estamos por estrenar una cuarta. Me siento muy feliz, muy bendecido y muy agradecido con la gente. En este programa yo trato de sacarle el mayor provecho a los invitados, y lo que me más me gusta es hacerlos sentir cómodos para que ellos se relajen y nos den una charla que no es la clásica entrevista, tratamos de no preguntar lo mismo, siempre estamos tratando de innovar y de ser creativos con las preguntas. Además, también nos esforzamos por mejorar la comedia, los sketches y las dinámicas”, comparte Adrián en entrevista para EL INFORMADOR.

En esta nueva temporada continuará la gustada sección de “De noche pero con Vítor”, donde una vez más, el carismático y popular personaje vuelve con su clásico coqueteo, sus comentarios provocativos y sus indiscretas y comprometedoras preguntas.

Además, cambió el día de la transmisión de sábado a viernes. “Nos da emoción estrenar en un día distinto, para mí creo que es mejor el viernes que el sábado. Tenemos muchas ganas y fe de que la gente nos acompañe para que después se vayan a dormir, o si se van de fiesta, primero que se rían un rato”.

Además de Danna, el show que tendrá ocho programas, es decir, dos meses al aire, contará con grandes invitados como: Emilio Estefan, Olga Tañón, María José, Ángela Aguilar, Los Ángeles Azules, Edwin Luna, Yuridia y Karol Sevilla con Mario Bautista. Así también estarán participando Livia Brito, Bárbara de Regil, Sandra Echeverría, Christopher Uckermann, Adamari López, Ricardo Margaleff, el dúo español de electropop Nebulossa y el polifacético George Harris.

“(Por ejemplo) Yuridia casi no hace entrevistas y ahora viene al programa con nosotros, la verdad es que el público verá a una Yuridia completamente diferente. Ángela Aguilar nos cantó en vivo de manera espectacular, de verdad que tenemos grandes invitados de lujo”. Además, cada estrella saldrá de su zona de confort con las dinámicas que Adrián les tendrá preparadas, por ejemplo, que canten un reggaetón o una cumbia en otro estilo musical.

Finalmente, Adrián dice sentirse satisfecho con su trabajo como comunicador más allá de ser comediante y actor. “He tenido un proceso muy padre, he evolucionado mucho en cuanto a todo y quiero seguir haciendo más cine y más series, así como regresar al teatro”.

La líder de la banda musical del show Patricia Zavala, seguirá interactuando con Adrián Uribe. ESPECIAL

Agéndalo

Cuarta temporada

El show nocturno “De noche pero sin sueño” será transmitido cada viernes después de “El Noti”, por Las Estrellas.

CT