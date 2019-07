La renovación de Martín Ricca

Martín Ricca está de regreso en México, en una gira después de once años de ausencia con conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. No es raro que su nombre le suene a muchos, ya que Martín ganó fama como actor gracias a producciones como “El diario de Daniela”, “Cómplices al rescate” y “¡Amigos x siempre!”, en las que compartió créditos con Daniela Luján y Belinda. Al mismo tiempo, Martín sostuvo una carrera como músico, faceta que nunca ha dejado.

Fue en Monterrey donde Daniela Luján y Martín Ricca se reencontraron, de manera sorpresiva para el cantante de origen argentino: “Tuvimos poquito tiempo, ella andaba de lleno promocionando su obra, yo el concierto. Fue muy fuerte encontrarme, estaba en una radio y de pronto se abrió la puerta y apareció Dani. Fue volver al pasado de golpe. Es una persona excelente, con unos valores increíbles. Me ayudó muchísimo, compartimos cosas muy fuertes desde chavitos, muy trabajo, mucho éxito. Cerrar una novela en el Estadio Azteca es algo inolvidable”.

El reencuentro trajo de nuevo los recuerdos imborrables, como el final de las producciones en Veracruz: “Cuando grabamos la última parte de la novela, cuando nos íbamos supuestamente en un barco. Fueron veinte días, trabajamos durísimo pero vivimos momentos muy lindos allí”. Sobre Belinda, otra colega y amiga de la infancia y adolescencia, el cantante dijo: “Hace añales que no sé nada de Belinda. Sé que ha hecho una carrera extraordinaria, por lo cual la felicito”.

Martín atesora los buenos recuerdos que se encuentran en su carrera, además de no arrepentirse de las decisiones que ha tomado: “Creo que vivimos tantas cosas. Siempre he sido una persona de quedarme con las cosas buenas, son las cosas que nos llevamos, los buenos recuerdos. Cuando me fui extrañaba mucho la gastronomía, esos taquitos de ‘suaperro’”.

“Obviamente extrañé el cariño de la gente”, agrega el histrión, al tiempo que apunta que “no fue fácil tomar la decisión de dejar todo así y empezar de cero en otro lado, sin el apoyo de la gente. Me fui once años, pero el cariño de la gente está intacto, hasta más. De mi parte también. No estar físicamente con eso sí hubo días en los que decía ‘¿qué carajos hice?, ¿por qué me vine?, ¿por qué dejé todo?’. Pero tampoco me arrepiento. Todo eso forma parte de lo que soy hoy. Soy una persona muy plena, vivo tranquilo. Si no hubiera habido ese cambio no sería posible”.

En 2008, Martín Ricca, junto con su familia, volvieron a Argentina, alejándose de la vida artística en México. Allá siguió con la música con la banda El Resto de Río Cuarto, además de estudiar gastronomía y practicar el futbol amateur.

En las vocaciones de Martín (actuación, música, en la cocina y en el deporte) tiene en el compañerismo un punto clave para el éxito: “Creo que en lo que hago el compañerismo es muy importante. En el caso de lo artístico soy la cara, pero atrás tengo un equipo de trabajo fenomenal”.

La faceta musical que ahora presenta en México tiene mayor libertad creativa, pues lejos de las propuestas de las disqueras puede compartir sus propias composiciones: “Yo compongo desde hace mucho tiempo, tengo muchos temas guardados que vamos a ir sacando. También grabamos versiones y composiciones de otros autores, con la base de lo que a mí me gusta. Ya no hay nadie que me diga ‘tienes que grabar esto, esto no’. Creo que esa libertad es chidísima”.

Un poco de nostalgia

Para los conciertos que ofrecerá en México Martín Ricca decidió también retomar el repertorio con el que se dio a conocer en nuestro país: “Siempre he dicho que hay que respetar las obras que fueron éxitos, que quedan para siempre. Los artistas pasan, pero la música queda siempre”.

“Son temas que fueron honestos, merecen en el respeto de la gente, que siempre la va a querer escuchar. Para no cansarnos y estar a gusto hacemos una versión nueva. Tienen nuevos arreglos, más rockeros”.