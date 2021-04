La pandemia no frena los sueños de los actores infantiles mexicanos

La nueva realidad tras la pandemia ha modificado los hábitos de los niños; sin embargo, son quienes más se han adaptado a las circunstancias. Alessio, Luis Arturo, Checo y Santiago son cuatro niños actores que celebrarán este 30 de abril desde casa; recuerdan que en años pasados la escuela era el punto de reunión para convivir con sus compañeros, pero ahora hay otras maneras de conmemorar la fecha.

En entrevista, los cuatro actores hablan sobre el significado de ser niños, sobre sus recientes proyectos en el cine, la televisión y la música… Y también les dan consejos a otros infantes que, como ellos, tiene un sueño por cumplir, resaltando los cuatro que la respuesta consiste en ser persistente y no rendirse.

La madurez como parte de su crecimiento

CORTESÍA/Prensa Danna

Alessio Valentini es un adolescente de 15 años y es consciente de la nueva realidad que persiste: “El Día del Niño para nosotros en la escuela era muy divertido, porque hacíamos fiestas y un montón de actividades; prácticamente nos dejaban el día libre, pero ahora con la pandemia no se puede hacer este tipo de cosas, así que nada más vamos a pasar esta fecha en familia y le hablaré a algunos amigos, obviamente haremos algunas cosas en línea para conservar la sana distancia”.

Sobre llegar a la adolescencia, explica que desde su perspectiva, en esta etapa aún se es muy inocente para conocer el mundo, “y en esta misma inocencia tú estás muy feliz y empiezas a darte cuenta de muchas cosas de ti y de los otros, y comienzas a sufrir muchos cambios y es cuando deseas seguir siendo un niño”.

Actualmente se encuentra en la telenovela “Te Acuerdas de mí” que está próxima a culminar —3 de mayo, 21:30 horas, por Las Estrellas—, interpreta a “Edy”: “Fue una experiencia genial, yo estoy muy agradecido, nos hicimos todos una gran familia, con la gran dificultad que todos estamos en pandemia; siento que todos nos desarrollamos muy bien, y gracias a eso no hubo contagios, realmente todos éramos conscientes en lo que estábamos metidos y con mucho profesionalismo cumplimos muy bien”.

Aprovecha su infancia al máximo

CORTESÍA/Prensa Danna

Para Checo Pérez Cuadra, de 11 años, la niñez es una etapa que se debe vivir al máximo: “La infancia dura un cierto tiempo y la tienes que aprovechar, porque me han contado algunos familiares que ya son bastante grandes que desearían volver a ser niños, y nosotros a veces desearíamos ser grandes, así que el niño tiene que aprovechar su infancia porque está llena de cosas padres, aunque a veces hay tristezas”.

Antes, cuando iba a la escuela de manera presencial, había juegos y actividades por hacer, “pero ahora prefiero celebrar en mi casita con mi familia, a veces veo a mis primos, y la verdad me gusta mucho el Día del Niño porque te consienten mucho, pero lo más importante es que tu familia pase tiempo contigo”.

El actor se alista para estrenar la segunda temporada de “El juego de las llaves” por Amazon Prime, luego de ser parte de la primera entrega; adelanta que será más travieso en los episodios que vienen.

Explora en el género del thriller

CORTESÍA/Prensa Danna

Santiago Beltrán tiene 13 años y para él festejar el 30 de abril era convivir con sus amigos: “Para mí, el Día del Niño significa un día para celebrar. En la escuela jugaba con mis amigos y hacíamos actividades para ganarnos juguetes”. Para este fin de semana no tiene planeada todavía alguna actividad, pero espera jugar con sus amigos. Expresa que para él el significado de ser niño también es una etapa que debe disfrutar, porque pasa rápido.

Recientemente terminó de filmar una película en las playas de Cancún que se llama “No estás solo”, es un thriller nacional donde comparte créditos con la actriz Minnie West: “Ya hice la película y fue muy divertido todo. Hice a un niño con autismo, pero con el sexto sentido alerta”.

Finalmente, expresa que en escena tenía que conservar un perfil de seriedad todo el tiempo, porque así lo ameritaba su personaje.

Enamorado de la música

CORTESÍA/Prensa Danna

Luis Arturo de 14 años expresa que ser niño es algo muy importante y al menos él lo será hasta la tumba, así lo comparte; considera que aunque ya es adolescente, no siente que está en una transición: “Es increíble ser niño, más cuando eres hijo único, es muy padre porque lo que llevo siendo niño me la he pasado muy divertido, es lo mejor que me pudo pasar en el mundo”.

Recuerda que ya desde hace dos años no celebra el Día del Niño, porque en la secundaria se acostumbra a conmemorar el Día del Estudiante: “Pero en sexto de primaria, recuerdo que nos pusieron unos inflables. Y este viernes yo creo que voy a celebrar con unas buenas papitas, un refresquito, videojuegos y películas. El hecho de no poder hacer las mismas cosas que hacías con tus amigos (por la pandemia), yo creo que sí afecta tantito, porque ya no sientes como antes el cariño de todos tus amigos al ir a la escuela, porque ahora sólo los ves por una pantalla”.

Luis Arturo forma parte del elenco de “Vencer el Pasado”, de Rosy Ocampo, que está por estrenar y recién lanzó su sencillo “1+1=2 Enamorados”, cover del tema de Luis Miguel.