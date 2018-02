La magia de Disney cubrirá el resto del año

La experiencia de Disney llega este año con novedades para todos, sin importar la edad, género o gustos, la compañía prepara una serie de programas y películas con nuevas historias así como remakes que nos llevarán directo a la nostalgia.

Además de los estrenos, el 2018 trae más de un festejo para Disney, pues el 18 de noviembre se celebra el 90 aniversario de Mickey Mouse, por lo que el ratoncito ya prepara una serie de actividades y sorpresas. Igualmente, Marvel en la gran pantalla cumple 10 años y lo celebrará principalmente con una fuerte campaña digital, junto con tres estrenos en tan sólo este año.

Disney Channel

• “Patoaventuras” (estreno). Regresan los patos favoritos de la pantalla, Hugo, Paco y Luis, a vivir grandes aventuras.

• “Elena de Avalor" (nuevos episodios). La primera princesa de Disney inspirada en tradiciones latinas.

• “Soy Luna” (nueva temporada). La teleserie que se ha convertido en fenómeno global, transmitido en más de 150 países, y traducido a más de 15 idiomas. Además, tendrá gira por México en septiembre.

• “Enredados otra vez” (nuevos capítulos). Sigue las aventuras de Rapunzel después del vivieron felices para siempre.

• “Zombies”. Es la película original de cada año del canal. En este filme los zombies ya no son una amenaza, ahora aprenderán a convivir con los humanos en una escuela secundaria.

Regresan los patos favoritos de la pantalla, Hugo, Paco y Luis, en "Patoaventuras". ESPECIAL

XD

• “O11CE” (nueva temporada): Los jóvenes apasionados del futbol descubrirán un gran secreto que relaciona a los jugadores de los Halcones Dorados.

• “Grandes Héroes/ Big Hero 6” (estreno): Las aventuras de Baymax y Hiro continuarán.

“Grandes Héroes/ Big Hero 6”. No te los pierdas por Disney XD. ESPECIAL

Junior

• “Vampirina” (nuevos episodios). La vampira que se muda de Transilvania lidia con problemas para adaptarse a su nuevo hogar.

• “Mickey, una aventura sobre ruedas” (nuevos episodios). El personaje favorito Disney nos divertirá con sus aventuras, y también nos enseñará sobre el respeto y el cuidado vial.

• “Muppets Babies” (remake/estreno). Los personajes entrañables que los adultos ya conocen, volverán a la pantalla durante este primer semestre del año.

• “Dra. Juguetes” (nueva temporada). El personaje principal expande sus responsabilidades en el hospital, y continuará enseñando hábitos saludables y tendrá capítulos especiales, como en conmemoración del Día del Cáncer.

Los Muppets Babies volverán a la pantalla durante este primer semestre del año. ESPECIAL

Cine

• “Pantera Negra/ Black Panther”. 16 de febrero. Conocimos a Pantera Negra en “Civil War”, y ahora, también debe ser el rey de Wakanda.

• “Un viaje en el tiempo/ A winkle in time”. 29 de marzo. Relata la historia de Meg, una niña que su padre desaparece en el tiempo, por lo que seres fantásticos la ayudarán a encontrarlo. Participan Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, entre otros.

• “Avengers, Infinity War”. 27 de abril. Durante 10 años se crearon y ligaron las diferentes historias de esta película llena de superhéroes.

• “Solo, a Star Wars Story”. 25 de mayo. Un spin-off de Star Wars enfocado en el contrabandista favorito de la galaxia. El tráiler se estrenó en el Super Bowl.

• “Los Increíbles 2”. 15 de junio. Los mismos personajes se internan en nuevas aventuras, ahora con Jack Jack lidiando con controlar sus poderes, Bob en casa haciendo tareas del hogar y Helen salvando al planeta.

• “El hombre hormiga y la avispa/ Ant-Man & Wasp”. Julio. El tercer estreno de Marvel del 2018.

• “Christopher Robin”. Agosto. Christopher ya es mayor, pero eso no le impedirá tratar de reencontrarse con su niño interior.

• “El cascanueces y los 4 reinos”. Noviembre. Película hecha en live action, narra la clásica historia que lleva por nombre.

• “Ralph breaks the Internet”. Noviembre. La segunda parte de Ralph el Demoledor, ahora, ya no está en un videojuego, sino en el Internet, por lo que las posibilidades de aventura se tornan infinitas.

• “Mary Poppins returns”. Diciembre. No es la historia que ya conocemos, sino una secuela, donde los niños ya son adultos.