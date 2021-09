La historia de amor de Kylie Jenner y Travis Scott

Cuando Kylie Jenner y Travis Scott terminaron su relación en octubre del 2019 lucía complicado que casi dos años después estarían juntos de nuevo y en espera de su segundo hijo.

La pareja, que regresó en mayo de este año en plena pandemia, anunció esta semana la llegada de su segundo bebé con lo que su hija Stormi, de tres años, se convertirá en hermana mayor.

¿Pero cómo ha sido la relación entre la empresaria y el rapero?

Jenner, de 24 años y reconocida por formar parte de la familia y el reality "Keeping up with the Kardashians", había terminado a inicios de 2017 su relación con el también músico Tyga, y fue en abril de ese mismo año cuando fue vista en el festival de Coachella junto a Travis en la que podría haber sido su primera cita no formal pues según contaron al medio GQ, ninguno de los dos recuerda cuándo se conocieron.

Su segunda cita fue cuando ella decidió acompañarlo en su gira pues ambos sabían que se gustaban y él estaba por arrancar con el tour

Pero de que comenzaron a salir a que concibieron a su primera hija en realidad no pasó mucho tiempo pues Stormi nació en febrero del 2018 así que Jenner habría quedado embarazada a inicios de mayo del 2017, aproximadamente, cuando tenía 20 años.

Apenas meses después de dar a luz, en mayo del 2018 la polémica llegó a la familia cuando en Internet surgió el rumor de que la hija de Jenner no era de Travis sino de su guardaespaldas Tim Chung, quien tuvo que alzar la voz para desmentir esto, según reportó el medio Insider en su momento:

"Por mi profundo respeto por Kylie, Travis, su hija y familias, quisiera establecer el registro de decir que mis interacciones con Kylie y su familia se han limitado estrictamente en una capacidad profesional", señaló

"No hay ninguna historia aquí y pido que los medios de comunicación ya no me incluyan en ninguna narrativa que sea increíblemente irrespetuosa para su familia".

Pero entre apariciones públicas y vacaciones lujosas llegó el tema de un posible rompimiento en octubre del 2019 cuando Kylie asistió a la boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin únicamente acompañada por su hija.

En ese momento una fuente contó a People que se. Estaban tomando un tiempo pero no habían terminado pero días después se confirmó la ruptura.

"Travis y yo estamos en Buenos términos y enfocados en Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija es la prioridad", comentó Jenner en Twitter en ese momento.

Meses tuvieron que pasar y rumores entre los fans hasta que en junio del 2021 aparecieron juntos en una alfombra roja y actuando como pareja, hasta que finalmente este 7 de septiembre Kylie confirmó su embarazo.

Muestran su amor

En estos años de relación la pareja no ha escatimado en mostrar su cariño con regalos extravagantes que han dejado muestras de su amor, como la vez en que Scott le dio a su pareja un Ferrari de más de un millón de dólares como regalo después de aliviarse de Stormi, o cuando Jenner rentó el parque Six Flags para el cumpleaños de su novio en abril del 2018.

Además han vacacionado en lugares como Francia y ambos tienen tatuajes en su tobillo.

