'La habitación', si sus paredes hablaran...

Los espacios que habitamos nos marcan: en ellos hay historias, un pasado que se esconde entre las paredes y del cual no siempre tenemos noticias. Hay edificios centenarios que han visto y guardan la memoria de una ciudad, de un país. Con esa primicia se filmó “La habitación”, una cinta mexicana en el formato de antología donde se cuentan ocho historias sucedidas en un mismo lugar, a lo largo de un siglo.

Realizada por Machete Producciones, este largometraje tuvo el guion de María Diego Hernández, llevado a la pantalla grande por ocho directores; uno por cada historia. Los cineastas invitados para codirigir fueron: Iván Ávila Dueñas, Natalia Beristáin, Carlos Bolado, Carlos Carrera, Ernesto Contreras, Daniel Giménez Cacho, Alfonso Pineda Ulloa y Alejandro Valle.

Edher Campos, productor de “La habitación”, platicó en entrevista los orígenes de este proyecto que comenzó en 2009, cuando en Machete entraron en contacto con la guionista: “Tuvo mucho tiempo de maduración el proyecto. Llegó a nosotros el guion cuando hacíamos ‘Año bisiesto’ (estrenada en 2010). Nos pareció muy interesante, con gran potencial. Sugería cosas de fotografía, cuestiones artísticas para poder leer desde el guion un viaje a través del tiempo”.

La decisión de tener a directores diferentes para cada capítulo de la película fue para tener un ojo distinto: “Que cada uno enriqueciera y aportara su ojo crítico, sus sentimientos para poder hablar sobre el país. Hicimos una invitación a los directores, de acuerdo a su filmografía”, platicó Edher. Una meta cumplida de los productores fue trabajar con los directores para que el resultado final no se sintiera como una recopilación de cortos, sino como un largometraje integral que mostrara las diferentes facetas de México a través del siglo XX.

“La habitación” empieza en las vísperas de la Revolución Mexicana, cuando se celebraba el primer centenario de la Independencia. Su segundo episodio se ubica ya en la lucha armada, para después saltar años después y mostrar la xenofobia mexicana en contra de los inmigrantes chinos.

El milagro mexicano, el 2 de octubre de 1968 y los Juegos Olímpicos, el terremoto del 85, el desastre económico tras la crisis y la violencia del narco son otros escenarios que se retratan en “La habitación”, en su mayoría desde ese espacio cerrado. Injusticia social, discriminación, delincuencia e inseguridad, los temas resuenan en diferentes contextos históricos, con víctimas distintas pero ligadas siempre por las situaciones y la habitación en la que viven.

De la filmación, Campos platicó: “El 90% se filmó en los Estudio Churubusco. Literal: fue levantar la habitación, diseñarla. Eso hizo más fácil para filmar desde donde quisiéramos. Fue un laboratorio artístico para explorar diferentes géneros”.

Cabe señalar que la cinta supuso muchos retos para los productores: “Habíamos ya trabajado en tres óperas primas. Una ópera prima requiere mucho más atención, más cuidado. Pero ‘La habitación’ fue como hacer ocho películas. Aquí era entrar en distintas visiones. Y si los directores fueron ocho, los actores fueron aún más. Entre ellos destacan actrices internacionales como Irène Jacob (ganadora en Cannes como mejor actriz por ‘La doble vida de Verónica’ de Kieslowski) y Kaori Momoi (‘Memorias de una geisha’, ‘Ghost in the Shell’). De ellas, Edher platicó: “A pesar de que no estaban relacionadas con la historia de México sí identificaban de qué se hablaba en sus historias”, finalizó Edher Campos.