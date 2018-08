La fama para Sebastián Yatra no es nada “Traicionera”

El colombiano Sebastián Yatra no para en este 2018: recién lanzó su disco debut en mayo con el título “Mantra”, además lleva una apretada agenda de conciertos por Europa, Sudamérica y Norteamérica, que combina con visitas al estudio para grabar más temas en colaboración. Sobre todos estos temas platicamos vía telefónica en entrevista.

Recientemente, Sebastián lanzó una nueva versión de la canción “My Only One”, en colaboración con Isabela Moner: “Es una alegría muy grande hacerla. Ha significado tanto para mí y para tantas otras personas. Valía la pena hacerla en inglés, para que la pudieran entender y recibir también en el corazón mucha más gente alrededor del mundo. Isabela me pareció perfecta para hacer la canción porque es muy tierna, con una voz muy dulce y una manera de interpretar tremenda. Nos juntamos para hacerla, y lo que más feliz me hace es que no suena como una versión, es como si la canción original fuera en inglés. Es una manera distinta de escucharla, en el sentido de que ya es a dúo. Como una pareja cantándose, que no hay nadie más”.

“Mantra” ha sido bien recibido por el público: “Ha sido un año muy bonito, de muchos lanzamientos, mucha música. A mi primer disco, ‘Mantra’, le ha ido muy bien en Colombia y en distintos países. En Colombia nos dieron disco cuádruple de platino, en México doble. En sólo un mes”.

Aunado a su nuevo material, el cantante compartió su agenda de presentaciones: “Estoy de gira por Europa, en septiembre estaré por México, a finales de mes por Cono Sur: Argentina, Uruguay, Chile. En octubre y noviembre estaré en Estados Unidos. Estoy emocionado por la gira de México: estaremos en Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Monterrey, y por supuesto en Guadalajara, al lado de Paty Cantú en el Auditorio Telmex. No veo la hora, a Paty la quiero mucho y estamos preparando varias sorpresas para cantarles, además de nuestros shows individuales”.

A dúo con Alejandro Fernández

Desde 2016, cuando lanzó “Traicionera”, el cantante ha disfrutado del éxito, siempre con las ganas de crecer en su carrera: “Ha sido un proceso muy lindo de aprendizaje, de conocerme más como artista, como ser humano y aprender de diferentes personas que he ido conociendo en el camino. Acabo de cantar con Alejandro Fernández. Se estrenará el nuevo sencillo, ‘Contigo siempre’, que estuvimos haciendo el video en Madrid. Me enseñó una cantidad de cosas… Alejandro es un tipo muy carismático, una persona encantadora. Y por supuesto, uno de los mejores cantantes, yo digo que del mundo. Tiene una voz impecable. Estuve también con Maná, compartiendo tarima. Soy tan fan de todos estos artistas, ahora he tenido la oportunidad de cantar con ellos, de charlar, de aprender de su experiencia, ver por qué están allí”.

México, todo un gusto

Yatra comparte que México “significa demasiado para mi carrera, después de Colombia ha sido el país que más me ha influenciado”. De hecho, recientemente grabó con Reik, “estuve con ellos en un estudio en Los Ángeles haciendo un tema juntos; espero que lo puedan escuchar este año”.

En pocas palabras, Sebastián acepta que tiene predilección por colaborar con artistas mexicanos, y una meta que busca es hacerlo con: “Jesse & Joy, que manejan una onda increíble, y con Yuri, con quien tuve oportunidad de compartir en ‘La Voz Kids Colombia’; ella es una de esas personas arrolladoras, tiene una actitud y sentido del humor que me encanta”.

Para Sebastián colaborar con otros artistas le ha permitido moverse entre diferentes géneros, del urbano al pop: “El proyecto lo hemos querido hacer centrado en la música, sin importar el género. Eso nos abre las puertas en el sentido de que nadie mira como si fuera un artista de un sólo género: da la posibilidad de inventar, soñar, hacer una balada, urbano”.

Sobre los próximos lanzamientos, Yatra adelantó que está entre la alegría y la polémica: “Este viernes sale una nueva canción, el sencillo que grabé junto con Tini, ‘Quiero volver’ —es la segunda vez que colabora con la argentina—. Además, pronto anunciaremos en redes la fecha del próximo sencillo, al lado de Mau y Ricky: hay una polémica porque ni ellos quieren cantar conmigo ni yo con ellos. Es un tema más de management y de disqueras. Pero la gente quiere escuchar la canción y hay que darle al público lo que quiere”.

