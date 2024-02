La cuarta temporada de “The Chosen” llega a las pantallas de cine

A propósito de la llegada de la Cuaresma, este jueves 22 de febrero se estrena en salas de cine los episodios uno y dos de la cuarta temporada de la serie televisiva “The Chosen”, dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie, Shahar Isaac, Vanessa Benavente y Abe Bueno-Jallad. EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar con el reparto acerca de la travesía de Jesús de Nazaret en esta próxima entrega donde el personaje navegará contra corriente.

Y es que el final de la tercera temporada estuvo lleno de drama y emoción. Jesús alimentó milagrosamente a un mar de gente y caminó sobre el mar, además, él solo calmó una salvaje y furiosa tormenta, por lo que ahora la serie se adentra en su temporada más tumultuosa hasta la fecha, ya que la gran fama de Jesús y sus seguidores atraen la atención de la élite religiosa y política, para la que ahora es un rival. A medida que sus enemigos se acercan, sus seguidores luchan por mantener el ritmo, dejándole a él solo la carga.

En ese sentido, Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, destaca: “En esta temporada las cosas se ponen bastante tensas. La relación entre los discípulos y Jesús, así como con las autoridades romanas y las autoridades religiosas se pone muy complicada en estos capítulos. La tensión simplemente se está derramando por todas partes, y vemos a Jesús tratando de manejarlo todo y siendo realmente desafiado por ello. También estamos lidiando con temas pesados esta temporada, por ejemplo de pérdida, pena y tristeza, y cómo Jesús y los discípulos reaccionan a las circunstancias que contribuyen a esos temas. Realmente creo que son todas estas circunstancias las que hacen que esta cuarta temporada toque temas mucho más maduros que las anteriores”, comparte a EL INFORMADOR.

Sobre cómo se ha afianzado con el personaje de Jesús durante toda esta travesía de “The Chosen”, señala que en esta cuarta temporada es donde más se ha visto forzado a trabajar en su rango actoral. “Estamos viendo diferentes dimensiones y colores de Jesús que no habíamos visto antes donde se aborda la pérdida y el dolor, por lo que para mí fue muy duro aguantar toda esa pesadez durante estos meses, pero lo superé, pues esto hizo que adquiriera una nueva madurez. Ahora nos estamos acercando con esta temporada a lo que es la crucifixión, así que no había otra manera de interpretar al personaje en este momento”.

Además, para él es muy especial que la cuarta temporada arranque desde la pantalla grande. “Esta es la historia más grande que jamás se ha contado, los valores de producción son tan buenos que no me imagino otra manera de ver esta historia sino es en la pantalla más grande que se pueda”.

Un elenco consistente

Por su parte, Vanessa Benavente, quien interpreta a María, resalta que su personaje en esta temporada no tiene tanta participación como en las anteriores, “pero definitivamente está en escenas muy claves y creo que para ella justamente las temporadas que vienen son las más difíciles. Las cosas se ponen más turbias y peligrosas, así que como la madre que es, será un momento muy difícil para ella”.

Abe Bueno-Jallad, quien interpreta a Santiago el grande, confiesa que el reto más grande para su personaje es enfrentarse a los acontecimientos que se van a suscitar con respecto a la política, “El imperio romano está llegando a un nivel muy intenso, por lo que Santiago en lugar de escuchar a Jesús comienza a pedirle la oportunidad de ser un líder y realmente veremos que la lealtad de los apóstoles se pondrá a prueba esta temporada”.

Finalmente, expresa Shahar Isaac (Simón/Pedro), que para él como actor el reto fue intentar olvidar lo que sabe sobre el personaje desde el contexto histórico, “para intentar crear el papel enfocado en el guion y la historia que me dieron los escritores”. Esto le ha dado la oportunidad de abordar desde distintas emociones la construcción de su interpretación, “en esta temporada cambia todo para el personaje, porque tiene que empezar a pensar en los otros y no solo en él mismo”.

SINOPSIS

En esta cuarta temporada los enemigos de Jesús se acercan mientras sus seguidores luchan por mantenerse a la par, dejándolo a él solo con la carga. Amenazados por la creciente influencia de Jesús, los líderes religiosos hacen lo impensable: aliarse con sus opresores romanos. A medida que se siembra la semilla de la traición y la oposición al mensaje de Jesús se torna violenta, él se ve desamparado, por lo que no le queda más remedio que exigir a sus seguidores que se levanten.

