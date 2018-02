La construcción de un documental "sustentable"

En el terreno de los documentales de ficción, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en su edición 33 presenta diversas cartas fuertes. Una de ellas es la que dirige el cineasta Uri Espinosa, titulada “Coamil”, bajo la producción de Nahuyaca Films (con sede en Guadalajara). El documental se podrá encontrar en Connect4Climate, una selección que desde hace un par de años ofrece el festival tapatío, con contenido vinculado al medio ambiente.

“‘Coamil’ tiene esta veta medioambiental, donde un tipo es sobreviviente en una época post-apocalíptica donde ya no existe la agricultura, no hay espacios para siembra, no hay agua, todo está invadido por el concreto. Él (el personaje no tiene nombre, le decimos Él) todo el tiempo está buscando comida y se alimenta de pastillas, en eso encuentra unas semillas y todo el corto es una búsqueda de qué hacer con esas semillas”, comparte Espinosa, en una cinta que tiene ciertos matices de un futuro distópico.

Espinosa trabajó con el personaje principal sumergiéndolo en un mundo lleno de desesperanza, sin nada que hacer, todo el tiempo solo. “No quisimos que terminara así, mis trabajos casi siempre tienen finales felices, y le metimos un rayito de esperanza que tiene que ver con lo que va encontrando en su camino”.

El rodaje de este documental se realizó en las afueras del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. “Encontramos una locación que era perfecta para nosotros, un coto abandonado de estos que nunca se terminaron y digitalmente nosotros alteramos todo para que no hubiera nada verde en la locación. Buscábamos edificios altos, de concreto, por lo que fue complicado dar con esta locación. Tardamos una semana en encontrarlo, buscando todos los días, en los alrededores, preguntando. Fue la parte más complicada del corto”.

El objetivo de relatar esta historia para Uri fue “poner los problemas sobre la mesa. Hablar de frente de lo que está sucediendo y lo que estamos provocando (a nivel medio ambiental) y también decir que podemos hacer algo para revertirlo. En este caso específico, la solución es la siembra tradicional de Coamil, que todos en nuestra casa podemos aplicarlo”.

Sobre los días de presentación dentro del programa del FICG 33, a celebrarse desde el 9 de marzo, Uri comparte que “aún no sabemos los días y horas de las funciones”.

Una mezcla entre cine y nutrición

Después de haber estado en otros proyectos e incluso haber estudiado una segunda licenciatura, Nutrición, Uri Espinosa tenía la inquietud de realizar esta película y hablar sobre lo que él conocía de su más reciente licenciatura. “Por eso me surgió la idea de hablar de ‘Coamil’, que es una mezcla de semillas de frijol, calabaza y maíz. Nutrición no es algo que practique, fue por gusto, por conocimiento personal”.

La recepción que tuvo “Coamil”, al haber sido presentada hace prácticamente un año en el EcoFilm de la Ciudad de México, fue positiva, según comparte su realizador. “Quedó finalista, tuvo tres funciones y obtuvimos el segundo lugar en Corto-ficción. Entonces empezamos con el pie derecho y a partir de ahí no la habíamos movido mucho. Estamos de nuevo metiendo el corto en festivales y que empiece de nuevo su ciclo de vida”.