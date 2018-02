Identidad tapatía en “La incertidumbre”

Uno de los largometrajes en competencia por el Premio Mezcal, dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en su edición 33 —que inicia el próximo 9 de marzo—, es la que dirige Haroldo Fajardo con “La incertidumbre”.

En entrevista con este medio, el cineasta tapatío comparte sus impresiones acerca del filme. “Es una película sobre la insatisfacción, es sobre un músico que se llama Gerardo, que es invitado a un festival ficticio llamado ‘Interferencia’ en México, y a partir de esa invitación empieza a conocer las distracciones guiadas por la fama y se tira como a una espiral descendente de excesos y autodestrucción”.

La cinta, en palabras de su director, es concebida completamente en nuestra ciudad, “está filmada en los espacios que conocemos, que transitamos, es una Guadalajara real, era muy importante hacer un retrato de nuestra ciudad. También en el sentido del equipo nos juntamos varias personas a través de ‘alContrario cine’, que es el sello donde trabajamos y a partir de eso decidimos trabajar con pura gente de aquí”.

La conformación del casting fue consolidada gracias a la anterior experiencia que Haroldo ha tenido con algunos actores. “Con Gustavo Gutiérrez Ávila y Dafne Bórquez he trabajado desde hace muchos años. Fue un paso lógico trabajar con ellos, en una evolución de sus personajes, de ellos como actores y de mi relación con ellos. La película estaba escrita para que ellos fueran la pareja protagónica”.

Angélica Garay, Karen Martí, Ruth Ramos (“La región salvaje”), Roberto Estrada, Humbie Vallín y Marco Vega conforman el elenco del filme.

Para construir la historia, Haroldo comparte que fue a partir de tomar algunas notas en 2014, pero en 2015 mientras editaba el corto “Historia mínima de la noche”, fue donde sembró la semilla de “La incertidumbre”. “Tiene algunos elementos muy similares, el corto es de muy pocos planos, lo edité muy rápido, pero al momento de editarlo me surgieron un montón de dudas sobre lo que debería pasar con la banda de Gerardo. En lugar de irme a las consecuencias me decidí ir hacia las causas —en este sentido de violencia—, por lo tanto busqué hacer un retrato del personaje, más que el relato de una acción”.

A mediados de 2015 Haroldo conoció a Karla Oceguera, quien es su co-guionista y le mostró el corto “Yerbabuena”, que se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, “nos llevamos muy bien, cuando me pasó su guion para que le diera mi opinión, me gustó mucho la forma en que ella defendía sus ideas y aportaba cosas. Desde entonces dije ‘quiero trabajar con ella’. Un año lo dedicamos a escribir”.

En la construcción estética, el blanco y negro fue una decisión que Haroldo Fajardo tomó desde el primer momento. “Aporta pureza a la imagen. El blanco y negro me ayuda a pensar no tanto en colores y decoración que me podrían distraer un poco”.

Dejando en claro que esta película es un reflejo fidedigno de la imagen y música tapatía, teniendo como eje el tratamiento de la vida pública y la vida privada de un artista cuyo triángulo se cierra con su obra, es como se desarrolla esta historia que Haroldo Fajardo dirige y presentará próximamente en la muestra fílmica más importante de Jalisco.