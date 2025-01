La cinta "Emilia Pérez" desata críticas y cineasta mexicana sale a su defensa

La polémica no se ha detenido desde el estreno de la cinta “Emilia Pérez”. Mientras la crítica la ha elogiado, al nivel de haberle otorgado cuatro Globos de Oro, no ha recibido una buena aceptación por parte del público , que no solo ha criticado al elenco, sino también la historia y la forma en la que su director, Jacques Audiard, retrató a México y su problemática social actual.

El filme se desarrolla en México; a pesar de ello, Audiard dijo abiertamente que no creyó necesario investigar sobre el país para el desarrollo de la cinta . Estas declaraciones han ocasionado que la comunidad latinoamericana la señale como una película llena de estereotipos.

No obstante, en medio de la controversia, la cinta Emilia Pérez ha sido defendida por la directora mexicana Issa López, quien no solo salió en su defensa, sino que también la llamó "una obra maestra".

Durante su recorrido por la alfombra de los Globos de Oro, López afirmó que el cineasta francés realizó un gran trabajo al tocar algunos de los temas más complejos que se viven en México, como el narcotráfico y las desapariciones forzadas; incluso, mucho mejor que los creadores locales.

“Como mexicano, cuando te enteras de qué va la película, dices: ‘A ver, vamos a ver si realmente hay un entendimiento de la identidad de género, de la realidad de la violencia en México’. Y cuando vi la película, me voló la cabeza. Creo que lo hizo mejor que ningún mexicano... la película es una obra maestra” , expresó en entrevista para CNN.

@cnnee Issa López, directora y escritora mexicana a cargo de la cuarta temporada de “True Detective”, habló sobre el entendimiento que tuvo el director de la película "Emilia Pérez", Jacques Audiard, sobre México. López dijo que ningún mexicano lo ha hecho mejor hasta el momento. ¿Estás de acuerdo? ♬ sonido original - CNN en Español

Las redes sociales colapsaron por las reacciones de los usuarios que no tardaron en aparecer. Muchos internautas no solo criticaron sus declaraciones , sino que también la acusaron de subestimar el trabajo de sus colegas mexicanos:

"Dice eso para no quedar mal con Hollywood", "¡Ay, oraaaaa!", "O ha estado mucho tiempo fuera de México o no quiere que su carrera en Hollywood acabe", "Mi amiga la queda bien", "Al parecer no conoce a Amat Escalante", "¿Es broma, verdad?", "Tristísimo comentario", "Dijo nadie nunca", "¿Estamos hablando de la misma película?" , son algunos de los comentarios que se pueden leer.

“Emilia Pérez”, protagonizada por Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Zoe Saldaña, se estrenará en los cines de México el próximo 23 de enero. Mientras tanto, el debate sigue.

