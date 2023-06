Paul Stanley se volvió tendencia en redes sociales, luego de explotar contra Wendy Guevara de "Las Perdidas" dentro de "La Casa de los Famosos", debido a no querer hacer nada dentro del recinto.

Por medio de TikTok, la usuaria @nena_griss compartió un video donde se observa el momento en el que Paul Stanley se molesta con Wendy, ante la falta de actividad física. "La gente que me verá aquí, acostada en la casa dirá: ‘¿Por qué Wendy no hace nada?’ porque me recetó el doctor que ahorita tengo que descansar, tener mucho reposo y pensar cosas bonitas", explicó la influencer.

Sin embargo, tras hacer el comentario, el conductor del programa "Hoy" se mostró molesto con la integrante de "Las Perdidas", pues aseveró que "ya llevas mucho, mucho sin hacer nada". Ante ello, Wendy respondió: "A veces limpio [...] No es necesario que tú me veas limpiar".

Por su parte, el actor explotó y dijo que "ni el c… te limpias". Finalmente, la influencer se dirigió a los televidentes para aclarar la situación. "Mi gente bonita, no se enoje, no me juzguen, por favor, no ande pensando muchas cosas por verme así deprimida". "No me juzguen por no hacer ejercicio, pero ahorita estoy bien cansada", sentenció.



FS