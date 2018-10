La búsqueda eterna de Coque Malla

De ida y vuelta. De los escenarios grandes a esas pequeñas tarimas que apenas se levantan sobre el suelo. De la música que nace a cada instante a los clásicos eternos. La vida de Coque Malla es un eterno remolino, remolino que ahora se dirige a nuestra ciudad. Español con alma universal, Coque le toma la llamada a este medio para hablar sobre su visita a Guadalajara, ciudad donde ya se presentó hace 4 años, “en el Rojo Café, un show chiquitito. Espero ahora vaya más gente a compartir, a descubrirnos mutuamente”, agrega el artista sin ocultar la emoción que aflora de sus palabras ante su nueva travesía por México.

Malla se presentará en Cronopios Centro Artístico Musical (Av. López Mateos Sur 176) el próximo 8 de noviembre en punto de las 21:00 horas.

El madrileño ganó celebridad en España al ser la voz de la mítica banda Los Ronaldos a finales del siglo pasado. Desde entonces ha construido una carrera sólida en el Viejo Continente, aunque es nuestro país el que le ha permitido sentirse como “nuevo” en cada visita.

“Me siento feliz de ir a cerrar un año que está siendo increíble. Con el disco ‘El último hombre en la Tierra’ obtuve mucha alegría, y en cierta forma me sigue dando satisfacciones enormes”. A esa placa, lanzada en 2016, le siguió “Irrepetible” (2018), disco en vivo que lo obligó a reinventarse sobre los escenarios.

“Una gira es un animal vivo, pasa de todo, es un gran viaje, no son solamente los pequeños viajes, sino los grandes también son impresionantes. Y de este tour me quedo con la celebración de la música y la posibilidad de compartir el éxito con el público en cada concierto”, anota.

El creador de temas como “La señal” y “No puedo vivir sin ti” confiesa que el “nudo en la garganta” que siente cada que sube al escenario no se ha ido desde que comenzó esta carrera, y su visita a México (que también incluye entre otros, un concierto en El Foro del Tejedor, en la capital), marcará los momentos finales de un 2018 tan agotador como satisfactorio.

¿Y luego? Se le pregunta a Coque, a lo que responde: Unas vacaciones, pero nada común. “No me imagino sentado viendo la televisión, no puedo hacerlo ni me apetece. Me voy a dar unas vacaciones porque ya han meses de trabajo, y necesito tiempo para reordenar ideas”.

De lo clásico y de lo nuevo

Hace música, piensa música y claro, consume música. Coque Malla no se limita a trabajar en lo que ama, sino que también se da tiempo para disfrutar de la obra de otros artistas. Fan de “hueso colorado” de grupos como Radiohead, confiesa que no todos sus gustos están en el pasado.

“No puedo evitar que mucho de mis gustos estén en el pasado, me cuesta conectar (risas). Pero no quedar de abuelo, de cebolleta como decimos en España. Voy a decir alguien que me sorprendió mucho el otro día: Rosalía (Rosalía Vila Tobella), una española catalana que hace un flamenco hip hop que la está liando parda, por fin el otro día me puse dos o tres videos de ella y me voló la cabeza. Me parece moderna, auténticamente fuera de norma, con una personalidad y sin ninguna preocupación por el qué dirán".