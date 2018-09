La UANL otorga un Honoris Causa a Ignacio López Tarso

A sus 93 años el primer actor Ignacio López Tarso dijo que es feliz porque deleita al público que lo ha admirado lo mismo en cine o en televisión, pero sobre todo en teatro, género que definió como su pasión.

De visita en la capital regiomontana, donde fue condecorado con el Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el histrión, considerado una de las pocas figuras vivas de la llamada Época de Oro del cine mexicano, habló sobre su prolífica trayectoria profesional.

"Me gusta mucho, disfruto mucho el cine, la televisión, pero donde me siento realmente cómodo, a gusto, es en un escenario, con el público ahí sentado, con un buen texto, no hay nada mejor", dijo.

"¿Hay López Tarso para rato?", se le cuestionó, a lo que de buen humor respondió: "es un buen deseo, se lo agradezco mucho.

"Sobre ¿Cuántos -papeles- me faltan -por interpretar?: millones, no hay vida que alcance, no hay vida de un actor que alcance para representar todo lo que quisiera dentro de la literatura universal.

"Hay verdaderas maravillas que he tenido oportunidad de interpretar, sobre todo los clásicos, los griegos, los clásicos españoles, el Siglo de Oro, (William) Shakespeare, Moliere, toda esa gente y luego los autores nacionales: (Rodolfo) Usigli, Vicente Leñero, (Emilio) Carballido, en fin", comentó.

Emocionado por ser condecorado con el Doctor Honoris Causa en la UANL, el artista mexicano se dijo satisfecho de su trayectoria. "He gozado muchísimo en mi carrera" al interpretar amplia gama de personajes en teatro, cine y televisión".

"Soy un hombre feliz porque todas esas obras que leí, todos esos personajes grandes de la literatura universal, que conocí por la lectura, he tenido la fortuna de poder interpretar a casi todos ellos", señaló tras recibir la condecoración en el Teatro Universitario.

De igual forma, dijo que "hoy es un día de los más felices de mi vida, seguramente lo recordaré siempre, por estar en la Universidad -Autónoma- de Nuevo León, de Monterrey, con este grupo de distinguidos maestros universitarios".

Subrayó que disfrutará mucho ese doctorado, "al igual que he disfrutado el primero que me dio la Universidad de Guadalajara, hace cinco años, aprecio muchísimo lo que han hecho ustedes hoy por mí, me han dado gran parte de la felicidad que sí merezco", enfatizó entre aplausos en la sesión solemne.

JM