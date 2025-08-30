El regreso a clases 2025 para el nivel de educación básica arranca oficialmente el lunes 1 de septiembre en México, una vez que concluyen oficialmente las vacaciones de verano. Con ello, millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas para iniciar un nuevo periodo de actividades académicas que en total contempla 185 días efectivos de clase.

Durante septiembre, el primer mes completo del ciclo escolar, los estudiantes tendrán 20 días efectivos de clases, pero también deberán considerar algunos descansos oficiales. Estas pausas están marcadas en el calendario escolar y forman parte de la organización académica prevista para este periodo.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), estas fechas no solo permiten respetar las conmemoraciones cívicas, sino también llevar a cabo actividades institucionales. Por ello, es importante que alumnos, docentes y padres de familia las tomen en cuenta para una mejor planeación del inicio de curso.

¿Qué días no hay clases en septiembre?

En el primer mes del nuevo ciclo escolar son dos los días oficiales en los que no habrá clases. Estos son:

Martes 16 de septiembre: suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Independencia de México, una de las fechas cívicas más importantes del país.

suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Independencia de México, una de las fechas cívicas más importantes del país. Viernes 26 de septiembre: reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes y en la que los maestros realizan actividades de planeación y evaluación, por lo que los estudiantes no asisten.

Septiembre es el primer mes del nuevo ciclo escolar y, aunque es el del regreso a las aulas tras las vacaciones de verano de más de un mes, llega con dos días de descanso que se suman a la organización de las actividades escolares y conmemoraciones cívicas.

