El buen romanticismo no pasa de moda y para La Mafia es importante revivir esas baladas llenas de sentimiento que cautivaron a la escena grupera/pop desde los años 80 y 90, que si bien maravillaron por completo a estas generaciones que ahora desempolvan los recuerdos, actualmente también sorprenden a los más jóvenes con un sonido fresco, donde la nostalgia y la innovación son los ingredientes principales.

Tras el lanzamiento de “Vozes”, La Mafia reclama su trono en el romanticismo con esta producción que además de retomar los éxitos más icónicos de esta agrupación liderada por Óscar de la Rosa, en Texas, suma a consagrados cantantes mexicanos y da apertura a nuevos talentos que han cimbrado a la industria musical con nuevos conceptos rítmicos y estilos sobre el escenario.

“Siempre me han encantado las canciones románticas, me gusta lo positivo. Pero también me gustan otros géneros como el reggaetón. Quizá ahora las letras son más sensuales, pero eso no quita mi gusto por la música, si la melodía es buena sí me gusta explorar”, comenta en entrevista Óscar.

Aunque la gira en este resurgimiento de La Mafia aún está en planificación, el líder vocal, Óscar de la Rosa, puntualiza que una de las expectativas es retornar a México con un tour en el que sea posible tener a sus invitados compartiendo el mismo micrófono sobre la tarima, en los que se visualizan a personalidades como Cristian Castro, Ricky Muñoz, Diego Verdaguer, Marcos Witt, Pedro Fernández, Ana Bárbara y Shaila Dúrcal, entre otros, así como Yahir, con quien presenta su tercer sencillo “Estás tocando fuego”.

“Este disco durará mucho tiempo, son tantos invitados y los videos se están moviendo mucho. La gente se está dando cuenta, lanzaremos 13 videos en total, todos fueron hechos especialmente. El plan es tener presentaciones por México con ellos, a todos les ha gustado esa idea”.

Óscar de la Rosa puntualiza que si bien La Mafia estuvo ausente de la industria, el tiempo de espera ha sido satisfactorio al lograr una producción icónica en la trayectoria del grupo texano, pues además de ocasionar un encuentro generacional con su fiel público y acercarse a las nuevas generaciones, el explorar otros sonidos más allá de la balada romántica también ha sido una jugada magistral para coquetearle a los ritmos urbanos y crear complicidad con sus máximos exponentes.

“Con este álbum vamos a llegar a otro público, a otro género. Hay mucha gente que sabe de La Mafia y tenía tiempo de no escucharnos y ahora nos acercamos a nuevos oídos. Seleccionar las canciones no fue difícil, como cantante pensé en la voz de cada artista invitado para cada canción, ya teníamos una idea de cómo quedaría, todos quedaron contentos”.

Es por ello que retomar uno de sus más grandes éxitos de 1992, “Me estoy enamorando”, significa no solo apelar a la nostalgia, sino abrirse paso a las nuevas tendencias de la mano de Sebastián Yatra, con quien hacen mancuerna para impulsar nuevamente a la balada y presentar una nueva versión en concepto urbano.

“Nos encanta la música y en La Mafia escuchamos de todo. Sebastián es uno de los cantantes más nuevos, pero me encantó su voz, su manera de presentarse, siempre tienes que buscar nuevas ideas, hacer cosas diferentes”.