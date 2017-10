La Leona ruge otra vez

Lo que el público pidiera, ella lo iba a cumplir. Esa fue la consigna que Lupita D’Alessio ofreció al reencontrarse con los tapatíos que, pese a que no abarrotaron el Palenque de Fiestas de Octubre, lograron que el recinto se uniera en una sola voz en cada una de las canciones que la llamada “Leona Dormida” interpretó a lo largo de hora y media la madrugada del pasado sábado.

Aunque sus fans tuvieron que esperar 30 minutos a que la cantante saliera al escenario, todo el repertorio propuesto por D’Alessio fue cantando de principio a fin agradeciendo la fortaleza vocal que la intérprete compartió para recordar sus más grandes éxitos y hacer de la noche una velada donde las baladas se mimetizaron por momentos en ritmos propios del jazz al acompañarse durante toda la jornada musical por un saxofón que añadió un toque bohemio e íntimo.

Sin esperarse al final, Lupita D’Alessio fue soltando las canciones más añoradas por sus fanáticos, que desde los primeros minutos de la madrugada fueron complacidos con temas emblemáticos como “Ni guerra ni paz” y “Que ganas de no verte más”, no sin antes dar paso a éxitos como “Si no te gusta como soy” y “Tiempo de rosas”.

Conforme la velada avanzó y ante poco más de tres mil espectadores que llenaron la zona de butacas y dejaron casi vacía el área de gradas, Lupita D’Alessio agradeció la fidelidad del público que la ha acompañado en cada una de sus etapas musicales, recalcando la importancia que tiene para ella el que ahora la apoyen en el lanzamiento de su nueva producción en CD + DVD “Yo sigo aquí. Zona preferente” y que será estrenado en diciembre a la par que cierra el año con una presentación en el Auditorio Nacional para festejar 45 años de trayectoria.

“Vamos a cantar toda la noche, todo lo que quieran”, expresó D’Alessio a la par que recibía por parte de sus fans ramos de rosas que desde el filo del ruedo eran ofrecidos a la cantante que constantemente se acercaba a la zona de butacas para saludar lo más cerca posible a los fans.

Progresivamente clásicos como “Lo siento mi amor”, “Punto y coma”, “Te estás pasando” y “Te sigo amando” en memoria de Juan Gabriel, formaron parte de un popurrí que mantuvo a La Leona Dormida sobre el escenario sin descanso alguno, para después ausentarse por segundos y regresar para incrementar la euforia del público que se puso de pie al llegar el turno de “Inocente pobre amiga”, “Ese hombre”, “Acaríciame” y “Mudanzas”, siendo ésta última la interpretación con la que aprovechó para agradecer a la banda musical que la acompaña en su regreso a los escenarios y regalar un breve set de canciones antes de despedirse incluyendo otro de sus más grandes éxitos como “Mentiras”, entre otras.