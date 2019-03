Natalia Jiménez asegura que la maternidad le ha cambiado la vida

La cantante española Natalia Jiménez aseguró que la maternidad, la cual nunca se había planteado, le ha "cambiado la vida", que ahora es "menos egoísta" y que su hija es una razón "para tirar adelante".

"Siempre decía que nunca iba a tener hijos, pero pensé que era mejor reproducirme porque a lo mejor me quedaba con las ganas. Y ahora me levanto por la mañana y tengo una razón para tirar adelante, para trabajar, para salir", declaró la madrileña en una entrevista con en Miami, en el sur de Florida.

Alejada de los escenarios por unos tres años, tras la llegada al mundo de su hija, Alessandra, la compositora decidió hacer un parón en su carrera para dedicarse en cuerpo y alma a su familia, porque no quería "perder esos pequeños momentos en casa", dijo.

"Tenía que aprovechar esos primeros meses en los que no me quería perder su primera palabra, ni la primera vez que caminaba, tengo todas esas memorias en mi cabeza y no quería que alguien me dijera que mi hija había hablado", explicó.

La cantante y compositora, ganadora de un premio Grammy y dos Latin Grammy, nunca se planteó dejar por completo su profesión y si antes se había considerado una persona "anti-niños", ahora asegura que la maternidad le ha cambiado la vida "para bien".

"Convertirme en madre me ha hecho ser más loca que nunca, porque llevo dos años sin dormir y comiendo mal", manifestó entre risas Jiménez, que vive entre México y Miami.

La española, quien se dio a conocer con el grupo La Quinta Estación, había limitados sus apariciones públicas aunque se mantuvo como jurado en el programa "La Voz Kids", que emite la cadena Telemundo, así como en "La Voz" en México, transmitido por Televisa, junto a Maluma, Annita y Carlos Rivera.

Asimismo, en 2016 sacó al mercado "Homenaje a La Gran Señora", un disco en homenaje a Jenni Rivera.

Este 2019, previo a una serie de conciertos, la madrileña ha estrenado un nuevo sencillo, "Nunca Es Tarde", junto a Jesús Navarro, vocalista de Reik, y se encuentra inmersa en la producción de su próximo álbum con el grupo mariachi "Gama 1000".

Se trata de una recopilación de versiones de rancheras que en su día interpretaron grandes artistas como Rocío Dúrcal o Juan Gabriel. Para ello la cantante contará con la participación de figuras de la música mexicana como Paquita la del Barrio, Pedro Fernández, Álex Fernández o Banda MS.

El disco será una suerte de tributo a un país que, dijo, la acogió "de maravilla" cuando en 2002 se instaló allí con 20 años, y donde consolidó su carrera artística, primero como vocalista de La Quinta Estación, con quienes grabó 4 discos de estudio, y luego como solista, faceta que comenzó con un disco homónimo publicado en 2011.

"Nací en Madrid y viví allí hasta el 2002, y desde entonces solo he regresado para trabajar", apostilló la cantante, quien afirma no tener problema alguno en admitir que se considera "más mexicana que española".

Jiménez acaba de actuar en el Luna Park de Buenos Aires (Argentina), en el PWR Festival y en el marco del Día Internacional de la Mujer, y se alista para subirse al escenario del Coliseo de Puerto Rico el próximo 11 de mayo, fecha en que Estados Unidos celebra el Día de la Madre.

"En Puerto Rico siempre me quieren muchísimo y ese concierto siempre está lleno. Es la segunda vez que lo hago, pero la primera vez que lo hice no era mamá y ahora sí", comentó.

Cuando no está encima de los escenarios, Jiménez dice que es "la misma persona: loca, hiperactiva y muy manitas". "Me gusta hacer manualidades, pintar, hacer cosas en casa, coser, soy bastante artista en ese sentido", relata, al tiempo que confiesa que "bailar es lo que peor" se le da.

La presentación en tierras boricuas será el arranque de una gira por Estados Unidos, México y América Latina, tras lo cual espera publicar su nuevo trabajo discográfico, que será el tercero de canciones inéditas tras "Creo en Mí", de 2015.

