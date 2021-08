La Casa del Actor denuncia a Jesús Ochoa por incumplimiento de pagos

La Casa del Actor ha ejercido nuevas acciones legales sobre Jesús Ochoa, secretario general de la ANDA desde 2018, debido a que se niega a pagar a este lugar que alberga a actores retirados.

Javier Coello Trejo, apoderado legal de la Casa del Actor, dijo que, pese a que han tenido acercamientos con Ochoa, no han podido llegar a un acuerdo por "la necedad del señor Ochoa, nada más".

Por ello, realizaron una denuncia con fecha 3 de agosto de este año ante la licenciada Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, en contra de Jesús María Ochoa Domínguez y quienes resulten responsables por diversos hechos con apariencia de delito, como lesiones, omisión de auxilio o de cuidado, discriminación, tortura, administración fraudulenta y desobediencia y resistencia de particulares.

"Lo que se está buscando es hacer del conocimiento de la autoridad ministerial de las actitudes del secretario general de la ANDA frente a la casa del actor, tenemos una sentencia que causó esto y el señor no quiere pagar lo que por ley le corresponde a los ancianos actores. Esas actitudes, esas posturas del señor Ochoa y de algunos otros de la Asociación Nacional de Actores, a mi juicio han cometido hechos delictuosos, por lo que, como representante de la Casa del Actor, estoy haciendo del conocimiento de la autoridad, llevamos de mayo de 2018 a la fecha que no recibimos un centavo de la ANDA cuando la obligación es pagar los reembolsos".

En un comunicado de la Casa del Actor se agrega: "Esta denuncia se ha formulado toda vez que el señor Jesús Ochoa ha hecho mención en reiteradas ocasiones ante la prensa que ha sido su decisión cesar con dichos pagos, su actitud ante diversos actores a quienes incuso públicamente ha golpeado, deja claro que su objetivo es seguir vulnerando los derechos de los ancianos, asilados en la Casa del Actor, causándoles sufrimiento y una tortura psicológica porque estos actores ancianos se encuentran desesperados al no tener recursos suficientes para su sostenimiento".

En cuanto a los dichos de Ochoa sobre las facturas duplicadas e inconsistencias en los recibos de la Casa del Actor, Coello señala que sólo ha quedado en palabras y no en acciones legales.

"No ha habido una sola denuncia, no me han presentado ninguna factura, yo le dije desde que nos reventó la asamblea que si tenía elementos que los probara, que nosotros estábamos haciendo auditorías y que si encontrábamos algo íbamos a proceder en contra de quien lo haya hecho".

En cuanto al curso de la denuncia, el apoderado legal refirió que tomará su tiempo, pues apenas han presentado la denuncia.

"Tendrán que darle turno, ratificaré, esperaré las pruebas y entonces el ministerio comenzará a investigar. Para todo se necesita la voluntad política, si la fiscal general, que es una gente muy seria, le da velocidad a esto, no creo que en dos o tres meses no puedan integrar una carpeta de investigación".

En cuanto a solicitar ayuda del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió:

"Es una situación que yo creo que el señor Presidente no se ha enterado, la que sí ha de estar enterada es la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), porque yo platiqué con el consejero jurídico, una gente muy fina, un abogado brillante y ni a él le hizo caso".

AF