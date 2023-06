Tras comenzar el reality de televisión la casa de los famosos “La Casa de los Famosos México” la influencer Wendy Guevara ya intimó en las conversaciones y confesó que en su infancia había pasado por un episodio de violación, el tema surgió de la coyuntura de los distintos casos de abuso que hay en el medio y el ex integrante de “Garibaldi”.

“Cuando me violaron fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y como yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me salía sangre y todo, entonces llegó la policía y me llevó y no, no estoy traumada, ya lo superé; pero fíjate, Sergio, le estaba platicando a Poncho, que no sé qué me traumó más, si eso (la violación) o que cuando me llevaron al Ministerio Público como tres doctores me metían el dedo al ano, te lo juro y yo apenado”, compartió Wendy.

Aunque afirma que al momento es un hecho que ya considera superado la influencer destacó, más que el acto violento, la atención que recibió por medio de los agentes investigadores, pero además confesó que en su caso llegó a sentir miedo por denunciar, pues más allá de la decisión de las autoridades, le afectaba mucho lo que diría su papá por aquellos días.

“Yo temblaba del miedo, de lo que había pasado, de los golpes, mi tía se peleó con la mamá del chavo y yo temblaba, era un compañero de la escuela de mi hermana, ya era mayor… sabes, yo vi a mi papá así como en esas puertas del reclusorio y le decía a mi tía ‘no le digas a mi papá porque me va a pegar’, yo de niño temblaba, oriné la cama hasta los trece años”, añadió.

Como suele ser, aunque su agresor sí llego a ver los barrotes de una celda, el sujeto sólo permaneció por “un ratito”, como refiere la participante, por lo tanto en la actualidad el violador permanece en libertad, pero precisó que lo último que supo de él fue que vive en situación de calle y es drogadicto.

Por su parte, sus compañeros dentro del reality la incentivaron a retomar el caso y levantar nuevamente la denuncia para meterlo a prisión de forma definitiva, sin embargo, no respondió a dicho llamado. Lo que se sabe es que ha causado polémica y que el primer episodio ha dejado una gran impresión sobre los televidentes, ¿Qué más se podrá esperar dentro de la casa y alrededor de los 17 famosos aislados del exterior?

