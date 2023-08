Las polémicas continúan en “La Casa de los Famosos México”, pero esta vez no con los habitantes. Hace unos días, Apio Quijano del team Infierno y reciente eliminado del reality, acudió a la post gala ViX que conducen Cecilia Galliano y Mauricio Garza, y tras los acalorados comentarios del conductor hacia el integrante de Kabah y su equipo Infierno, éste lo confrontó y Mauricio no soportó, por lo que lo instó a abandonar el foro, pero Cecilia medió la situación y todo se relajó, de momento.

Apio Quijano lo confrontó y Mauricio no soportó. ESPECIAL

La gente criticó a Mauricio por su poca madurez para resolver una situación donde él lleva la batuta y donde debe tratar bien a sus invitados. Además, Apio también venía de un acalorado encuentro con René Franco del cual logró salir triunfador porque el crítico, que aunque no lo ha dicho abiertamente, parece que apoya al equipo Cielo, tuvo que comerse sus palabras luego de que Jorge Losa hubiera sido el eliminado de este domingo, cuando le dijo a Apio que a lo mejor ya no sería el único del team Infierno en ser expulsado y que veía a Poncho y a Sergio con posibilidades de salir.

Después del desencuentro con Mauricio, Apio habló de lo sucedido en su cuenta de Tik Tok. “Cuando terminó el programa, la producción estaba súper apenada y me ofreció una disculpa, y me dijo que de pronto esos comportamientos (los de Mauricio) no están bien. Y le agradezco a la producción que se hayan acercado porque sí me sentí muy agredido. A Mauricio ni siquiera lo vi porque se fue y se encerró.

Entonces, yo no sé en qué situación está viviendo él, lo que sí sé es que tuvo mucho tiempo para atacarme a mí y a mi gente, y cuando se lo hice saber, cómo que de pronto no le gustó y comenzó a generar este enojo hacía a mí, y pues que amachine como todos, si me estás enseñando de este juego, pues hay que amachinar, pero claramente no fue desde ese lugar, él no acepta que le digas tu opinión”.

Tras esto, Apio pidió espacio a la producción para seguir en las galas, lo que sí resaltó es que no quiere estar ya en las pre galas y post galas que conduce Mauricio. También compartió que tanto la producción como Mauricio se quieren reunir con él, pues al parecer se quiere disculpar, y Apio reiteró que está abierto a escuchar.

SN