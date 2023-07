El domingo se llevó a cabo la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos en la que se disputaron la permanencia Paul Stanley y Emilio Osorio quien gracias a los votos de sus fans aún se mantiene dentro del Reality.

Sin embargo la celebración del team infierno porque Emilio Osorio no salió de la casa, ha causado polémica luego de que el actor hiciera dos reclamos que espera lleguen a oídos de su novia y de su madre, pues aunque sintió el apoyo de su padre y de sus fans, confesó sentirse sacado de onda por la "ausencia" de Karol Sevilla y de su mamá.

El joven de 20 años confesó que se sentía triste porque a más de un mes de estar aislado, aún su novia no le había hecho saber que lo apoyaba y lo amaba por lo que hizo un reclamo directo a la cantante Karol Sevilla.

TAMBIÉN LEE: ¡Cumplieron! El "team infierno" se desnuda en "La casa de los famosos"

Emilio asegura que no ha sentido su apoyo desde afuera, sobre todo los días en los que estuvo nominado; también le reclamó, aunque con menos molestia, a su madre, la cubana Niurka, ya que, dice, sólo su padre y su hermana Romina le han echado porras desde afuera de La casa de los famosos México.

"Ya estoy hasta la madre, neta, envíenle este video, Karol, neta, qué pedo, necesito una señal , por favor, te amo", expresó Emilio directamente a una cámara, y admitió que a estas alturas del juego sí requiere una señal de su novia: "¿Seguimos siendo novios?, digo, sigo enamorado de ti, pero necesito algo, neta ya, sí lo necesito, etiquétenla", pidió Osorio a sus seguidores.

Aunado a este reclamo, Emilio reconoció que la noche del domingo Galilea Montijo, quien lucía un atuendo color rojo, se veía muy atractiva, y reconoció que antes no le parecía que lo fuera, pero desde que la ve de cerca, dentro del reality, admite que la conductora de 50 años se ve bastante bien.

"Siempre veía a Gali y nunca se me hacía..., o sea, siempre han dicho que es muy muy guapa, y a mí no se me hacía tan guapa; en todos los programas de acá, cada vez que sale se le ve espectacular", admitió el hijo de Niurka Marcos, quien se perfila como uno de los favoritos del público.

YC