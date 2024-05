Scarlett Johansson molesta por el uso de su voz en ChatGPT

Luego de que la empresa OpenAI compartiera los avances de GPT-4o e impactara al mundo entero con las nuevas actualizaciones de su modelo de inteligencia artificial (IA), su director ejecutivo, Sam Altman, tuvo que disculparse con la actriz Scarlett Johansson.

Esto debido a que esté nuevo modelo de ChatGPT tiene la capacidad de hablar con el usuario, utilizando una IA llamada Sky, la cual cuenta con una voz muy parecida a la de la actriz, quien anteriormente, en 2014, le dio voz a un sistema operativo que mantenía una relación con un humano en la película "Her".

A pesar de que la compañía negó totalmente que la voz de la inteligencia artificial estuviera basada en la de Johansson, diversos usuarios señalaron el innegable parecido que existía entre ambas voces , por lo que OpenAI opto por retirar la voz de Sky.

"Creemos que las voces de IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad; la voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural [...] Para proteger su privacidad, no podemos compartir los nombres de nuestros locutores", indicó la empresa de Sam Altman en un comunicado.

Ante esto, Scarlett Johansson dio su declaración sobre el tema.

Scarlett Johansson molesta por el uso no autorizado de su voz

De acuerdo con un comunicado, la actriz se sintió "impactada" y "enojada" por el uso no autorizado de una voz que era "sorprendentemente similar" a la suya.

Antes del lanzamiento de Sky, en septiembre del 2023, Scarlett Johansson fue contactada por OpenAI para prestar su voz al sistema operativo . Sin embargo, por "razones personales" la actriz se negó.

Sin embargo, parece que esto no le importó a la compañía de Sam Altman, ya que la voz de Sky era muy parecida a la de Johansson. "Nueve meses después, mis amigos, mi familia y el público en general se dieron cuenta de lo mucho que se parecía a mí, el nuevo sistema llamado 'Sky'", señaló la actriz.

Además, dio a conocer que "dos días antes de que saliera la demo de ChatGPT 4.0, el Sr. Altman se puso en contacto con mi agente para pedirme que lo reconsiderara. Antes de que pudiéramos conectarnos, el sistema ya estaba en el mercado".

Después de esto , el equipo de abogados de la actriz se pusieron el contacto con OpenAI para exigir el retiro de la voz de la plataforma.

En este contexto, la actriz aprovechó su comunicado para pedir la consideración de una legislación que proteja la imagen y voz de los individuos en una situación como esta.

"En una época en la que estamos lidiando con deepfakes y la protección de nuestra propia imagen, trabajo e identidad, creo que estas son preguntas que merecen una claridad absoluta", concluyó Scarlett Johansson.

