La actriz mexicana Érika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente Ernesto Zedillo, se conocieron en el antro Baby'O, famoso en Acapulco, ahí el empresario dio el primer paso para acercarse a ella, quien le lleva varios años, pero Érika lo rechazó en varias ocasiones hasta que un día le dio su teléfono y ahí comenzó la historia.

El romance "duró muy poquito", contó la actriz en entrevista con Yordi Rosado, donde detalló que cuando lo conoció ella estaba interesada en alguien más, además de que le preocupaba la diferencia de edad entre ellos, pues ella le lleva a él 12 años.

Para Buenfil fue una verdadera sorpresa quedar embarazada de Ernesto Zedillo Jr, pues se estaba cuidando con pastillas anticonceptivas, sin embargo, hizo un ajuste de tratamiento y quedó embarazada.

En ese momento, confesó, sintió "miedo, terror, ¿cómo le voy a decir?, ¿por qué con él?, fue breve, aparte me estaba cuidando"; Buenfil recuerda que tuvo un apoyo familiar muy importante, comenzando con su madre, quien la alentó a tener a su bebé.

Erika Buenfil se convierte en mamá soltera

Cuando Erika Buenfil se enteró que estaba embarazada y se lo dijo a Ernesto Zedillo Jr, éste no reaccionó de la mejor manera, y aunque nunca dudó de ser el padre, quedó de verse con Buenfil pero eso nunca pasó pues tras la revelación no la llamó.

"Él no reacciona padre, se asusta un poco; sí me cree, pero no pensaba casarse, nunca dudó, yo decido tenerlo y él se aleja".

Erika recordó que Ernesto Zedillo Jr cambió su número telefónico, algo que fue muy angustioso pues no dejó de buscarlo durante meses; la primera persona que se entera que estaba embarazada fue una persona de vestuario, quien le guardó el secreto, pero le aconsejó que lo revelara pronto.

La actriz consiguió el nuevo número de Ernesto con una amistad en común, hablaron y de nuevo estuvieron frente a frente cuando Erika tenía ya cinco meses de embarazo.

"Me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación", palabras que la hicieron sentir tranquila, sin embargo, el hijo del expresidente de México "se volvió a perder".

A pesar de que fue madre soltera, Erika Buenfil reconoce que siempre le va a desear lo mejor a Ernesto Zedillo Jr , pues fue de él de quien ha recibido el mejor regalo de su vida.

"A ese hombre siempre le voy a desear bendiciones porque el regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido él me lo hizo, no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo", expresó con Yordi, entre lágrimas.

Buenfil, uno de los rostros más conocidos en las telenovelas mexicanos, y quien se ha vuelto una de las TikToker mexicanas más seguidas, agradeció que en su momento el padre de su hijo no le arruinará la vida, y sólo él sabrá por qué se alejó en aquel entonces.

"Nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, entonces yo siempre siempre siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones", dijo.

Desde hace tiempo Ernesto Zedillo Jr y Nicolás retomaron la relación de padre e hijo, el empresario está casado con la periodista Rebeca Sáenz, con quien tiene dos hijas, Isabella y Victoria; hace unos días se dieron a conocer por primera vez unas imágenes en las que se observa a Nicolás conviviendo con su padre.

Nicolás Buenfil, como se llama en redes sociales compartió una foto con su hermana, y el parecido entre ambos es sorprendente.

 

Con información de SUN.