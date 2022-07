Desde que comenzó “La Academia 20 años” los conductores de “Ventaneando” han criticado a la emisión por diversas cuestiones tanto en la selección de los alumnos que participan, como en la dinámica del programa. Incluso Pati Chapoy ha comentado en su show que el programa se transmite sábados y domingos porque parece que se busca que termine pronto.

Aunque estos cuestionamientos también podrían tener un trasfondo de alguna rencilla de antaño, ya que la productora de “La Academia” es Laura Suárez, quien fue colaboradora de Pati años atrás en programas de investigación de espectáculos, como fue el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Y a propósito de los conciertos de este fin de semana, los conductores de “Ventaneando”, Daniel Bisogno y Pedrito Sola, al estar hablando del panel de críticos con Pati, arremetieron contra la madrina de la generación, Myriam Montemayor.

Y es que Rosario Murrieta le dijo a Pati que ella debería de ir un día y ser parte de la mesa de críticos, a lo que Chapoy rápidamente le dijo, “¡Nombre, qué te pasa!”. Previamente dijo la líder de “Ventaneando” que el escenario de “La Academia” es tan estridente que mejor le cambia. Y Pedrito refirió que cuando van a hablar los críticos, él también le cambia a la tele porque hace muchos corajes. Entonces, Daniel le cuestiona a su jefa: “¿Pero qué tal que se te aparece Myriam?”, a lo que Pati respondió que no ha visto sus participaciones en el programa y de inmediato Daniel le contestó “no sabes la suerte que has tenido”. Y Pedrito remató: “No, yo te entiendo, Myriam que fue la que ganó (la primera generación) es odiosa, Paty”.

>

Entonces Pati también dice un desafortunado comentario, “qué bueno que no la vi porque si no pateo la tele”. Pese a los malos comentarios de los conductores del programa, la ex académica y ganadora de la primera generación se ha desarrollado muy bien en el programa tanto como mentora como con sus participaciones musicales, por lo que sus seguidores están pendientes de sus aportaciones y consejos como madrina de los participantes. Myriam aunque no respondió directamente a la agresión de los conductores de “Ventaneando”, parece que sí lo hizo de una manera más elegante, como reza el dicho: “cachetada con guante blanco”.

En su cuenta de Twitter publicó una imagen en la que aparece Salvador Dalí con un texto que dice: “‘Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien’. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas”. La regiomontana es la única ex académica que ha sido alumna, jurado, madrina y mentora, por lo que le falta en su currículo el puesto de directora del reality, al cuestionarla medios de comunicación si ya estaba en edad para asumir ese puesto, no descartó la idea Myriam, pues la trayectoria ya la tiene.

FS