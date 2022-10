La Academia Latina de la Grabación anunció este día a las homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment de 2022, un programa creado hace seis años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes.

Así, después de dos años de celebraciones virtuales debido a la pandemia del COVID-19, el evento regresa con una presentación y un almuerzo privado a celebrarse el martes 15 de noviembre, en Las Vegas, como parte de los principales eventos de la Semana del Latin Grammy. De este modo, las homenajeadas de este año son Kany García, cantautora y ganadora de seis Latin Grammys; Rocío Guerrero, directora global de música latina de Amazon Music; Rosa Lagarrigue, directora ejecutiva de RLM, firma de representación para artistas; además de Janina Rosado, pianista, arreglista, directora musical, co-productora de Juan Luis Guerra y ganadora de nueve Latin Grammys.

De acuerdo con Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, les enorgullece “celebrar a este maravilloso grupo de mujeres y sus destacadas contribuciones al mundo de la música latina y el entretenimiento”, aunque también indicó que “aunque la disparidad de género es una realidad en la industria, a través de iniciativas como la plataforma Leading Ladies of Entertainment, nuestra organización continúa con la labor de concientizar sobre el esfuerzo que hay que hacer para lograr equidad y paridad de género”.

Además, los patrocinadores se volverán a sumar a la celebración de manera oficial y como servicio de streaming de música; asimismo, una de estas empresas hará una donación especial al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, para de esa forma apoyar a futuros creadores de la música latina.

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras es uno de los principales pilares del programa, y por segundo año consecutivo, Leading Ladies of Entertainment se ha asociado con She Is The Music, entidad internacional sin fines de lucro, para colaborar en un programa de mentoría, a fin de aumentar el número de mujeres en la música. Se invitará a homenajeadas pasadas para asesorar a aprendices de She Is The Music, una alianza que continuará con el crecimiento del programa Leading Ladies Connect TogetHER.

Rebeca León, homenajeada pasada de Leading Ladies of Entertainment y miembro de la junta de She Is The Music, destacó que “lo más importante que hacemos es contribuir a que mujeres se superen y ponerlas en situaciones en las que pueden aprender y desarrollarse. Ya no es cuestión de tener un asiento en la mesa sino de darles las herramientas para construir los edificios donde están las mesas”.

El periodo para enviar solicitudes al programa de mentoría Leading Ladies Connect TogetHER concluye el viernes, 11 de noviembre de 2022. Para aplicar en esta iniciativa se aconseja visitar el sitio: Leading Ladies Connect TogetHER. Además, para cualquier pregunta o informes específicos, se puede escribir a communications.latinacademy@grammy.com.

FS